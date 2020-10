Si quieres seguir jugando a Minecraft vas necesitar una cuenta de Microsoft

Si sigues la actualidad del videojuego, seguro que recordarás que hace algunos años Microsoft dio un golpe sobre la mesa en la industria comprando el estudio Mojang, nada menos que los creadores del fenómeno Minecraft. Aunque se especuló mucho con los cambios que recibiría la licencia, lo cierto es que Microsoft ha preferido no intervenir demasiado durante estos años.

Sin embargo esto va a cambiar ligeramente, ya que Mojang ha anunciado que si queremos seguir teniendo acceso a nuestra copia de Minecraft, tendremos que crear una cuenta de Microsoft obligatoriamente. La intención de Microsoft es que todos nuestros juegos de Minecraft (el juego original y Minecraft Dungeons) estén vinculados a una cuenta de Microsoft. Los jugadores tendremos unos meses para dar el paso, de lo contrario, dejaremos de tener acceso:

“Si no das el salto, en varios meses no podrás hacer log in nunca más, lo que significa que no serás capaz tampoco de jugar”.

Un movimiento que tendrá ventajas de seguridad para los jugadores de Minecraft

Aunque parece un movimiento algo brusco o molesto para los jugadores, hay que reconocer que conlleva algunas ventajas muy importantes. Al vincular los juegos con una cuenta de Microsoft, se mejorará la seguridad de las cuentas y se añadirá la opción de verificación en dos pasos (una función importantísima para asegurarnos de que nadie nos pueda robar la cuenta). Los padres también están de enhorabuena, pues con el cambio tendrán acceso a controles parentales para sus hijos, pudiendo bloquear chats e incluso invitaciones a partidas.

Si eres un habitual de Minecraft y aprecias tu cuenta más que a nada, no te preocupes porque parece que Microsoft lo va a poner muy sencillo, enviando emails de forma recurrente a las cuentas de Minecraft con instrucciones sobre cómo hacer el cambio. Como es lógico, con este cambio todo el progreso y objetos de nuestras cuentas se mantendrán intactos.