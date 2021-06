Mirada sincera y natural en The Last of Us 2: Creadores hablan sobre la profundidad a la hora de perfeccionar los ojos

Uno de los últimos grandes lanzamientos de Naughty Dog llegaba bajo el nombre de The Last of Us 2, el gran exclusivo de PlayStation 4. Esta propuesta logró fascinar al mundo completo, incluso aquellos jugadores que hasta la fecha no conocían realmente el potencial de Naughty Dog. Sin embargo, si bien la propuesta ya de por sí puede resultar asombrosa, esta es aún más prometedora.

The Last of Us 2 es mucho más que simplemente un mundo repleto de acción. Los jugadores se fascinaban con la forma en la que Ellie, la protagonista, reaccionaba a su entorno, como interactuaba con este e incluso la calidad de las reacciones, el realismo de sus expresiones. Pero, ¿y qué decimos de sus miradas? Este es uno de los aspectos que más se pasaron por alto y que, sin embargo, más tendríamos que destacar.

Ha sido el director de arte técnico Waylon Brinck y el artista técnico Steven Tang quienes quisieron entrar en detalle para este aspecto. De hecho afirma que buscaron darle el aspecto más realista a los personajes. Y aunque en un principio lograron encontrar algo que encajaba, quisieron ir un paso más allá. Para ello sacaron el máximo partido a la iluminación y el ángulo de la cámara.

The Last of Us 2 | Sony

El equipo quería algo con mucha más vida y para ello comenzaron a realizar sesiones fotográficas que sirviesen para ejemplo. De ahí que se añadiesen diferentes sombras espaciales para los párpados y pestañas. Así, una vez tuvieron lo que realmente querían, buscaron el reflejo nocturno. Llegó incluso un momento en el que tuvieron que requerir de consejos de taxidermia para que los lobos tuviesen ojos retrorreflectantes.

De un pequeño intento de perfeccionar, acabaron por optar por ser incluso más ambiciosos. Esta vez con la creación de un código que calculase el reflejo de la pupila para, de ese modo, poder darle un aspecto iridiscente. Aún más realismo para una obra que es espectacular de principio a fin. Y es que el resultado ha gustado tanto que no hay jugador que no se fascine con los resultados. Todo en una propuesta que está disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5.