"Mucho cuidado con esto": Ibai y Piqué ya traman algo con el nuevo juego viral

Cuando todavía nos estamos reponiendo del Mundial de Globos, Ibai y Piqué ya estaría tramando el que sería el siguiente torneo. Un nuevo juego viral que ha revolucionado Twitter ha llegado a ojos del streamer vasco. Sus palabras, 'cuidado con esto, mucho cuidado', ya han disparado todos los indicios sobre el posible nuevo proyecto de Ibai.

Ibai insinúa un nuevo campeonato en Twitter con el último juego viral y Piqué dispara el 'hype' respondiendo que tiene 'otro mucho más épico'

Al mensaje de Ibai se sumó también, como no podía ser de otra manera, el propio Piqué. 'Tengo una mejor. Será épico'; decía el jugador del F.C Barcelona en respuesta al streamer. Desconocemos de qué se tratará por parte de Piqué, pero desde luego el juego que viralizó Ibai ya ha llamado la atención de varios miles de usuarios.

Una colchoneta, posits y una pared; no se necesita más para dar el pistoletazo de salida a este torneo de lo más peculiar. El funcionamiento es muy sencillo. Los participantes deben correr hasta la colchoneta que estará apoyada en la pared. Impulsándose en ella con las piernas, tratarán de pegar el posit lo más alto posible.

El vídeo original cuenta con más de 6.000 RTs y supera la cifra de los 56.000 Me Gusta. El vídeo de Ibai no se queda atrás, disparando los números incluso del tweet original, más de 8.600 RTs y más de 170.000 Me Gusta. En él podemos ver a un grupo de niñas y varios entrenadores en plena batalla de posits. No sabemos si el torneo de postis llegará a buen puerto, pero no sería descartable que Ibai y Piqué lo organizaran enfrentando a todo tipo de youtubers y streamers.