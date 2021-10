Mundial de globos de Ibai: Rafa Guerrero como árbitro y revelada la sorprendente lista de países participantes

Cuando Ibai toca una idea, esta automáticamente parece convertirse en un gran éxito. Esto no es un parecer, sino que ha sido demostrado y es que el streamer se esfuerza para que todos sus planes vayan por el camino del éxito. Para ello, no solo nos ha propuesto ver partidos completos en su canal de Twitch o incluso visualizar una competición de boxeo entre streamers, sino que ahora ha llegado el turno de dar vida a un juego en el que todos, en algún momento, hemos participado.

La historia se remonta a TikTok y un día en el que los hermanos Diego, Antonio e Isabel Arredondo decidieron juntarse en su casa para jugar a “El globo no puede tocar el suelo”, una competición en la que todos hemos participado y que trajo muy buenos recuerdos a todos los que visualizaron el vídeo en la red social. Sin embargo, fue una ronda épica la que los llevó a lo más alto, hasta el punto de llamar la atención de Ibai Llanos, quien tras verlo no dudó en bromear con la idea de comprar los derechos y montar un mundial. Y si bien todo empezó como una broma, ha acabado siendo algo mucho más grande.

El mundial de globos de Ibai Llanos y Gerard Piqué

Meterse en una aventura como esta no es cosa de uno, sino que para dar vida a este proyecto participa también Gerard Piqué, el capitán del Barça. Y si bien podía parecer que aquí no iba a pasar nada, tan solo una idea, la realidad es muy distinta. De hecho, tan viral se ha vuelto la iniciativa que hasta el propio Ibai ha tenido que hacer un repaso a todo lo que va a ofrecer este gran mundial de globos.

Si bien la idea parecía que estaría protagonizada por 12 países y que nadie iba a querer participar en el Balloon World Cup, la realidad se ha vuelto muy diferente. Hasta tal punto que Ibai se enorgullece de poder decir que, en total, han llegado a 32 países. Una cifra que ha llegado a superar la idea de 16 que tenía Ibai en mente y que, si ya bien puede parecer un plan prometedor, aún hay más por conocer.

Para aumentar la apuesta de este proyecto, Ibai ha querido contar con auténticos expertos del deporte, no solo con Piqué a su lado. Para ello, ha confirmado que habrá un árbitro de globos y que este, dado que no existe un árbitro profesional para esta competición, será un ex árbitro profesional de fútbol. ¿Quién es? No podía ser otro que Rafa Guerrero, actual contertulio en el Chiringuito de Jugones y quien ha estado presente en grandes partidos.

¿Habrá VAR en el Mundial de Globos? ¿Qué otras sorpresas nos esperan?

Al igual que sucede con una competición de fútbol, en el Mundial de Globos donde se compite por dinero y por ser el mejor no puede faltar alguien que controle si el globo ha tocado el suelo o, incluso, si un golpe ha sido dado fuera de las normas. Claro que, ya que este control no se puede hacer llamar VAR, Ibai no ha dudado en apodarlo a su curiosa forma: El ojo del globo.

Esta cámara lenta con la que se buscará controlar que el torneo vaya por buen camino estará controlado por un auténtico experto. ¿Y quién mejor para ello que otro que ha formado parte de la familia de El Chiringuito? Para ello, Ibai confirma que Nacho Tellado estará presente para asegurarse de que la competición vaya por buen camino. Después de todo, no será tan fácil tocar el globo, sino que en la estancia habrá obstáculos que lo harán complicado como sofás, mesas o incluso ventiladores.

¿Todavía hay más? Por supuesto. Y es que para encargarse del gran sorteo de esta participación no solo estará presente Ibai, sino que también contará con Cristobal Soria a su lado para poder elegir a los participantes. Prometedor, ¿verdad? Pues la gran bomba llega al saber quiénes van a estar comentando el partido.

Junto a Ibai, además de poder participar en alguna ocasión Piqué y su buen amigo Ander, también se ha confirmado que estarán presentes Alfredo Duro y Roberto Jorge D'Alessandro Di Ninno. Ahora sí, llega el momento de saber cómo y cuándo se puede acceder a este gran evento.

Fecha del mundial de globos de Ibai Llanos

El gran evento tendrá lugar el 14 de octubre en PortAventura. Pero no solo eso, sino que además el martes, Cristobal Soria e Ibai confirmarán el orden de los participantes. De este modo, se convertirá en una competición muy grande en la que el hecho de evitar que el globo toque el suelo será la gran misión de todos.

Por supuesto, en Neox Games estaremos atentos a todas las novedades que estén por llegar y lo que esta emocionante e inesperada competición nos va a dejar al alcance. Momentos épicos, partidos espectaculares y, sobre todo, grandes premios para los participantes.