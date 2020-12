Ninja, el mejor jugador de Fortnite, ahora también tendrá su propia skin en Fall Guys

A lo largo de este 2020 hemos sido testigos de que el lanzamiento de algunos videojuegos multijugador se ha convertido en todo un fenómeno viral. A estas alturas del año, son pocos los que no conocen las mentiras de los impostores en Among Us, el terror que provoca Phasmophobia o cómo los escenarios de Fall Guys ponen a prueba nuestras habilidades como jugadores.

Entre todos ellos, Fall Guys: Ultimate Knockout fue uno de los primeros títulos en hacerse viral. Por muy buenos jugadores que seamos, la entrega de Mediatonic sabe cómo desafiarnos. Es verdaderamente importante dominar los mapas y saber cuándo reaccionar y evitar los obstáculos, pues tenemos que ser cuidadosos para no caer ante ningún rival.

Con todo el éxito cosechado y habiendo llegado el invierno, era inevitable que Fall Guys no agregara interesantes novedades para su comunidad durante esta época del año. Los jugadores de PlayStation 4 y PC ya pueden disfrutar de una gran variedad de contenido presentado en su tercera temporada, pero ahora también pueden hacerse con los aspectos de Ninja, Mr. Beast, Aim Lab y el equipo de G2.

Ninja, el mejor jugador de Fortnite del mundo, a principios de este año también recibió un aspecto de personaje para el popular battle royale de Epic Games. Ahora le llega la oportunidad de introducirse en el mundo de uno de los mejores juegos de 2020, pero hay que entender el motivo de este añadido.

La fama de Fall Guys provocó que miles de empresas quisieran su propia skin en el juego. Las solicitudes eran tantas, que el propio estudio decidió que la persona o marca que donara más dinero a su organización benéfica recibiría un aspecto de personaje personalizado. Es así como Ninja, Aim Lab, Mr. Beast y G2 Esports se unieran para brindar la oferta más alta, donando un millón de dólares a la causa.