Nintendo confirma detalles de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Desde que Nintendo reveló en el E3 de 2019 The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ha sido muy poca la información que se ha recibido de la secuela de uno de los mejores juegos de la generación. Sin embargo, Nintendo acaba de confirmar uno de los detalles que más se venía rumoreando entre los fans de la saga.

Esta información ha aparecido en un folleto de marketing nuevo y oficial de la compañía nipona. Según este folleto, la ubicación de la Cueva Zonai, por dónde viajan Link y Zelda en el tráiler, se encuentra justamente debajo del Castillo de Hyrule. Algo que los fans han teorizado desde el principio debido a las secuencias del tráiler, aunque no se había confirmado nunca.

En el panfleto puede leerse: "Finalmente, Link y Zelda regresan en la tan esperada secuela de la inolvidable aventura de acción The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con el productor de la serie Eiji Aonuma prometiendo una aventura más oscura esta vez. En lo profundo de las cavernas debajo del Castillo de Hyrule, se despierta una nueva y poderosa amenaza. ¿Podrán nuestros valientes héroes salvar el reino de nuevo?".

Por desgracia, el panfleto no revela más información. Sin embargo, también habla de que la secuela será una aventura aún más oscura, algo que se pide siempre en la saga. Y es que algunos de los mejores juegos de la misma han contado con una historia más oscura: The Legend of Zelda: Majora's Mask o The Legend of Zelda: Twilight Princess.