Nintendo Switch Lite se viste de azul, así es el nuevo color de la consola

Nintendo ha presentado un nuevo color para Nintendo Switch Lite. Se trata de un modelo disponible en azul, sumándose así a la larga lista de opciones disponibles y entre los que destacan el amarillo, verde o rosa, entre otros.

Nintendo Switch Lite en color azul está ya disponible para su reserva. La fecha de lanzamiento prevista es el 7 de mayo, al precio de 209,99 euros. Por lo demás, el modelo conserva intactas las características del diseño de Nintendo Switch Lite, la opción perfecta para aquellos que quieran disfrutar del catálogo de Nintendo Switch en su versión portátil.

The Legend of Zelda, Super Mario, Animal Crossing o Mario Kart, son sólo algunas de las sagas que Nintendo se ha encargado de llevar a Switch, todas ellas con un gran éxito. Además no falta el catálogo third-party, el más potente que se recuerda en los últimos años y entre el que encontramos obras como The Witcher 3 o DOOM, además de numerosos juegos también publicados en el resto de plataformas.

Nintendo Switch Pro podría ser la siguiente consola de la GranN de cara a los próximos meses. Los más recientes rumores aseguran que mantendría el estilo híbrido de la consola original, pero esta vez con un mejor y más potente apartado técnico, ofreciendo así juegos a resolución 4K, mejor framerate y un largo etcétera de mejoras con respecto la versión estándar.