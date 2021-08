Una Nintendo Switch retrasa una entrevista del actor Brendan Fraser con un fan

Parece que Brendan Fraser está hecho todo un jugón, como se ha demostrado en su última anécdota en un reciente meet and greet (encuentros privados cara a cara con fans). El actor norteamericano tenía agendada una entrevista de dos minutos con un fan, sin embargo, cuando la cámara comenzó a grabar, Fraser nos sorprendía a todos apareciendo con una Nintendo Switch en las manos jugando.

Tras unos segundos, alguien del equipo de producción avisa a Fraser de que la entrevista ha comenzado y el actor, concentrado con su consola en las manos (no sabemos a qué estaba jugando exactamente), le pide al fan unos segundos más de tiempo con su Switch. No está del todo claro si el actor simplemente estaba bromeando con el seguidor o si de verdad estaba inmerso en una partida que no podía esperar.

Lo cierto es que la anécdota del encuentro con la Nintendo Switch ha catapultado el vídeo de este fan, que ya ha sido visto en todo el mundo. No se nos ocurre una mejor forma de pasar los tiempos muertos entre entrevista y entrevista que con una portátil, como hace el bueno de Fraser y no somos los únicos que lo pensamos si echamos un vistazo a las ventas de la consola, que ya han superado los 90 millones en todo el mundo.

Este tipo de encuentros entre celebrities y fans son muy comunes en Estados Unidos. Los seguidores acceder a una breve entrevista privada en la que pueden preguntar lo que quieran. Estos encuentros pagados o meet-and-greet dan la oportunidad de tener una experiencia exclusiva con famosos a los que sería imposible acceder de otra forma.

De protagonizar la trilogía de La Momia a trabajar con Aronofsky y Soderbergh

Brendan Fraser (Indianapolis, 1968) es uno de los actores más taquilleros de finales de la década de los 90, recordado por su papel protagonista en la trilogía de La Momia o en George de la Jungla. Tras unos años alejado de la primera línea de la interpretación, el actor vuelve a sonar con fuerza este año gracias a su participación en películas como No sudden move (Steven Soderbergh) o The whale (Darren Aronofsky), que nada tienen que ver con los papeles de comedia de los inicios de su carrera.