No Man’s Sky: Origins ya disponible con todo tipo de novedades

El estreno de No Man’s Sky, aunque esperado, no resultaba tan satisfactorio como los jugadores esperaban. Esto llevaba a una época de críticas, de menciones por parte del estudio de que harían cambios y acabarían por traer el juego que todo fan desearía tener. Y aunque parecía increíble, finalmente la propuesta del propio estudio y la firme decisión del equipo ha acabado por convertir a este asombroso título en algo totalmente nuevo y capaz de presentar una nueva expansión gratuita para los jugadores.

Anunciando su llegada la semana pasada por completa sorpresa, finalmente No Man’s Sky da la bienvenida a Origins, un nuevo parche que incluye una amplia variedad de contenido. No solo trata de presentarnos grandes novedades dentro de lo que respecta a la jugabilidad, sino que incluso se incluyen todo tipo de planetas, enemigos e imponentes mejoras para el modo foto y la interfaz.

No Man's Sky: Origins | Hello Games

Mediante el tráiler que podéis encontrar sobre esta noticia podéis conocer algunas de las novedades que llegan con la actualización, aunque gracias a una nueva entrada en el blog podemos saber algunos de sus secretos. Este parche añade nuevos planetas a descubrir y donde han mejorado la diversidad de fauna y flora para dar así una mayor inmersión. Todo esto lleva a que los jugadores puedan encontrarse con propuestas tan interesantes como volcanes o, incluso, animales robóticos.

Los peligros ambientales no son las únicas novedades interesantes, sino que los jugadores podrán disfrutar de grandes curiosidades dentro del apartado de los edificios. Y es que ahora los usuarios podrán recorrer imponentes construcciones en ruinas que esconden todo tipo de misterios. Aunque todo esto es posible verlo dentro de No Man’s Sky en PC, Xbox One y PlayStation 4.