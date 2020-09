No Man’s Sky presenta su nueva actualización Origins con estreno esta misma semana

A pesar de que su estreno no contaba con la mejor acogida por parte de los jugadores, No Man’s Sky ha sido uno de los títulos que ha sabido reinventarse y mejorar para ofrecer a los jugadores las mejores experiencias. De hecho, se ha convertido en uno de los títulos más queridos después de todo este tiempo, sobre todo con cada nueva actualización que ha traído todo tipo de celebraciones por parte de los jugadores. Y una vez más, se repite la buena acogida con el anuncio de Origins.

Esta nueva actualización para No Man’s Sky llega como una gran sorpresa. ¿El motivo de esto? Aunque por el momento no se sabe cuándo se producirá exactamente su gran estreno, el estudio ha confirmado que será esta misma semana. Eso sí, lo que no han entrado ha sido en detalles sobre cuál es su contenido y qué agregará exactamente, sino que se han limitado a compartir un poco de información mediante una nueva entrada en su blog.

Con su presentación, el estudio ha indicado que han pasado cuatro años desde que anunciaron Foundation, la primera gran actualización del juego. Prometieron que no sería su mayor actualización, sino el comienzo de algo. Y aunque esas palabras eran ciertas por aquel entonces, ahora resuenan con la llegada de Origins. De este modo, aunque no sabemos qué agregará exactamente, sí nos dejan claro que puede que este nuevo parche traiga consigo una amplia serie de novedades.

Por otra parte, se indica que Beyond llegó el año pasado, incorporando finalmente el soporte para la realidad virtual y un gran modo multijugador. Ahora, llega el momento de dar un nuevo paso a un viaje aún más largo, aunque como bien hemos indicado, habrá que esperar un poco para conocer las novedades que están por llegar. Mientras tanto, os recordamos que No Man’s Sky está disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4.