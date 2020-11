Nueva funcionalidad de Steam que permitirá a los jugadores probar los juegos antes de su lanzamiento

Cada vez son más las tiendas digitales que buscan dar nuevas opciones a los jugadores para conseguir sus esperados títulos y, sobre todo, hacerse con una imponente biblioteca de juegos. Pero si hablamos de la gran líder de estas, entonces el nombre de Steam es uno de los que no podemos pasar por alto. Después de todo se trata de una de las más antiguas y con una de las comunidades más amplias.

Por supuesto, su veteranía le lleva a no confiarse, sino que no importa el tiempo que pase, sigue incluyendo nuevas opciones para que los usuarios sigan disfrutando de la mejor experiencia posible. Por ello, la plataforma de Valve anuncia la llegada de su nueva función. Conocida como Steam Playtest, servirá a los jugadores para probar los títulos antes de su lanzamiento. Aunque eso sí, cumpliendo un requisito.

Steam | Valve Corporation

No podrán acceder a estos juegos si no han sido invitados por los propios desarrolladores o si estos no han aceptado su solicitud. Esta nueva característica sirve para que los desarrolladores den la oportunidad a los jugadores de probar sus obras, controlando cuántos tienen acceso, cuando se añaden más e incluso el momento en el que comienza y termina la prueba.

Por supuesto, los desarrolladores también tendrán la oportunidad de desactivar esta opción cuando quieran. Pero sin duda es una espectacular propuesta para que los desarrolladores puedan dar a conocer sus obras, incluyendo tanto las pequeñas como las grandes producciones. Simplemente dando así esa conexión entre desarrolladores y jugadores que ofrece una comunicación entre ambas partes mucho más estrecha.