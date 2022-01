Un nuevo Need for Speed estaría en camino, pero no de la forma que esperabas

Si bien Criterion estaría trabajando en un nuevo título de Need for Speed, siendo la nueva entrega de la licencia, Electronic Arts no querría que el camino de esta famosa franquicia se acabase ahí. Por ello, parece que ya tendría un nuevo proyecto en camino, esta vez de la mano de TiMi Studios. ¿Reconoces este nombre? Se trata de la compañía que ha dado vida a obras como Pokémon Unite, el juego para móviles y Nintendo Switch que lo ha cambiado todo.

Según se ha dado a conocer por unas ofertas de empleo compartidas en Reddit tras ser publicadas en la web oficial de Tencent, compañía propietaria de la desarrolladora, buscan animadores hasta diseñadores que se unan al equipo para crear una obra que han bautizado como “Need for Speed Online Mobile”. Destacando esta oferta, incluso se indica que el juego estaría siendo desarrollado en Unreal Engine 4, lo que le aportaría un toque mucho más realista a su mundo.

Por supuesto, en las ofertas de empleo no se ha llegado a mencionar cuándo podríamos llegar a conocer nueva información sobre el juego, ha sido mediante los últimos informes financieros de la compañía que se ha detallado que el título ya entraría en fases de prueba en este 2022. Es decir, que actualmente los puestos de empleo serían para pulir los últimos aspectos del juego y, por supuesto, darle manteniendo a la obra en el instante de su lanzamiento.

Por supuesto, tendremos que mantenernos a la espera de comprobar qué tipo de juego llegará a nuestra disposición. Sin embargo, tenemos claro que la propuesta resulta llamativa en el caso de que sea para móviles, más aún cuando tenemos claro que la propuesta viene de mano de los creadores de Pokémon UNITE, creadores de una de las propuestas más llamativas dentro de Nintendo Switch, iOS y Android.