Overwatch sorprende a los fans con la presentación de su mapa Kanezaka

Aunque muchos jugadores ya están a la espera de la llegada de Overwatch 2, Blizzard demuestra que no se olvida del título que dio el comienzo a todo. Después de todo, Overwatch actualmente disfruta de la propuesta presente en su evento de invierno y garantiza tener todo tipo de sorpresas para los jugadores. Al menos así lo demuestra con la llegada de un nuevo mapa.

Llamado Kanezaka, este nuevo modo está planteado para el Deathmatch. ¿El motivo de esto? La intención de la compañía en esta ocasión ha sido la de ofrecer a los jugadores un mapa en el que, simplemente, disfruten de la acción. No tratan de buscar esta dosis de ocultarse y dejar que el tiempo pase, sino que esta es una de esas propuestas en la que la acción está más que bienvenida.

Actualmente el mapa está disponible para todos los jugadores que tengan acceso al servidor de pruebas. De este modo, si aquellos jugadores que pueden acceder disfrutan de una experiencia perfecta, entonces será el momento de que llegue a la versión final. Simplemente tratando de garantizar que todos los jugadores tengan una sensación positiva de este nuevo mapa.

En lo que respecta a Overwatch 2, por el momento no tenemos datos sobre lo que puede o no llegar en el futuro, sino que tendremos que seguir esperando para ver qué puede llegar. Mientras tanto, es el momento de seguir disfrutando de la gran propuesta de Overwatch en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Se trata de uno de los shooter con más éxito y en el que los héroes consiguen captar la atención de cada jugador con sus habilidades únicas y sorprendentes.