Películas que deberían tener su adaptación a videojuego

En los últimos años se ha hablado largo y tendido de las sagas de videojuegos terminarán llegando al cine o TV; franquicias de éxito como Uncharted o The Last of Us las veremos a medio plazo. Pero, ¿por qué no pensar también a la inversa? En las últimas décadas hemos disfrutado auténticas joyas del séptimo arte que encajarían como un guante en manos del estudio adecuado. Estas son algunas cintas que nos gustaría ver adaptadas.

Christopher Nolan ha mostrado su interés por los videojuegos en los últimos años. No es para menos debido al gran salto que ha pegado el medio. Origen o Interstellar son sin duda dos de sus películas que estaríamos encantados de ver en consolas y PC. Ambas tratan el viaje del héroe con todo tipo de matices y constantes giros de guión. La aventura y acción serían los géneros a considerar para el estudio que se atreva a mojarse con el proyecto.

Intentos de John Wick hemos visto unos pocos en los últimos años. Incluso un videojuego oficial que por desgracia no recogía todo el frenesí de las películas. Remedy o Rockstar serían dos compañías que podrían hacerse cargo de la marca en los videojuegos tras el rotundo éxito de Max Payne. Sangre, muchas armas y acción a raudales. ¿Quién puede resistirse?

Anne Hathaway en 'Interstellar' | Warner Bros.

Y hablando de violencia, ¿qué hay de Tarantino? Aunque el norteamericano cuenta con un buen puñado de grandes películas, Kill Bill sería sin temor a equivocarnos la elección adecuada. Y si es con Platinum Games a la espalda, doblemente mejor. Ver a la franquicia cinematográfica abrazando el género del hack’n slash es algo que llevamos deseando desde hace años. ¿Lo veremos algún día?

Con un bagaje impecable en el cine, Blade Runner merece una nueva oportunidad en los videojuegos. Su paso en forma de aventura gráfica en los 90 estuvo sobresaliente, pero gracias a los medios actuales en la industria, un título de acción y mundo abierto en un universo futurista sería todo un sueño. Ideas se nos ocurren muchas: crear el propio detective o cualquier otro trabajo, diferentes misiones secundarias y principales de estilo cinematográfico… sólo deseamos que algún día el proyecto se haga realidad.