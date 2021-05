Pese al caótico lanzamiento de Cyberpunk 2077, sus directivos se embolsarán una millonada

CD Projekt RED no ha tenido los mejores meses de su historia. A finales del año pasado lanzaron su nuevo y prometedor juego de ciencia ficción Cyberpunk 2077, un título que llevaba años en desarrollo y que los fans esperaban como agua de mayo. Fueron muchas las promesas de los desarrolladores pero, al final, el lanzamiento fue muy tortuoso por la gran cantidad de errores que tenían las diferentes versiones del videojuego. El estropicio fue tal, que Sony lo retiró de la tienda virtual de sus consolas y algunos accionistas amenazaron con demandar a los directivos del estudio polaco.

Pero pese a las críticas y devoluciones a algunos clientes, lo cierto es que el lanzamiento de Cyberpunk 2077 no ha sido, a nivel económico, para nada tortuoso. CD Projekt RED ha ganado mucho dinero en el lanzamiento del juego pese a las críticas y, con el tiempo y muchas mejoras, el título ya es mucho más sólido y se espera que venda a lo largo de toda la generación. Es uno de esos títulos que puede acabar con muchos millones de copias vendidas a final de una generación, como le sucede a GTA o The Legend of Zelda.

Pese a todo, las críticas y el desprestigio han estado ahí. Sin embargo, el periodista Jason Schreier apunta que los ejecutivos de CD Projekt RED recibirán entre 4 y 6 millones de dólares en bonus. Marcin Iwiński y Adam Kiciński, CEOs de la compañía, recibirán unos 5.2 millones, mientras que Adam Badowski, director de Cyberpunk 2077, tendrá una recompensa de unos 4 millones de euros.

Los empleados han asegurado que, en su caso, sus bonificaciones oscilaron entre los 5.000 y 20.000 euros.