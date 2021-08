Piqué debuta como streamer y vacila a Ibai: "Estoy jugando por cuatro duros"

Piqué ha es oficialmente streamer. Tal y como ya anunciara hace unos días a través de su cuenta personal en Twitter, el jugador del F.C Barcelona ha empezado su nueva etapa en Twitch. Para celebrarlo, el defensa ha tenido en su primer streaming a un invitado de lujo: Ibai. Ambos, amigos y compañeros de trabajo en algún que otro proyecto, charlaron sobre diferentes temas.

Durante el directo en Twitch, Ibai y Piqué charlaron sobre diferentes temas, con un interesante proyecto de eSports entre manos

A lo largo del encuentro encontramos muchas frases que, sin ningún tipo de duda, pasarán a la historia del canal de Piqué. En uno de los momentos Ibai llamó multimillonario al jugador, declaración que el catalán se tomó de buen grado aunque lanzando sus ya habituales dardos envenenados: "Estoy jugando por cuatro duros, no me jodas. No trates tu mucho con los del Madrid que luego salen los audios".

Durante estas semanas se ha hablado mucho sobre la posibilidad de un nuevo proyecto entre Piqué e Ibai. Hasta ahora ninguna de las dos estrellas se ha pronunciado al respecto, aunque el jugador del F.C Barcelona ya ha dejado caer una idea sobre la magnitud del proyecto. "Tenemos una muy gorda montada con Ibai en relación a un equipo", mencionaba Piqué sobre el posible proyecto vinculado al mundo de los eSports.

Durante su encuentro, Piqué e Ibai charlaron sobre la familia, el deporte y algunas de las polémicas ocurridas días atrás. Una de ellas el encontronazo viral entre el streamer y el periodista Juanma Castaño. Piqué lo tiene claro al respecto, asegurando que ambos mundos pueden convivir.