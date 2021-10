Piqué revoluciona internet: El 'puñal' a Florentino, evento gratis en el Bernabéu y todos los detalles de su charla

Ibai y Piqué han revolucionado Twitch y Twitter en las últimas horas. El jugador del F.C Barcelona se ha pasado por el canal del streamer vasco para charlar sobre todo tipo de temas. El streaming comenzaba fuerte con Piqué mostrando su imponente colección de camisetas de fútbol, aunque sólo una parte.

'Oye, pero ¿esas camisetas son compradas o cambiadas?', preguntaba Ibai ante la constante exposición de camisetas de fútbol que enseñaba Piqué a cámara. La respuesta del jugador fue tajante: '¡cambiadas!'. El futbolista, tal y como puede verse en los primeros minutos de la charla, mostró camisetas de jugadores tan conocidos como Aguero, Messi, Balloteli, Fabregas, Raúl, Henry, entre otros tantos.

Piqué sobre celebrar gratis un evento en el Nuevo Bernabéu: "El problema es que creo que Florentino no ha dado gratis ni las gracias"

Otro de los temas de conversación fue el Mundial de Globos. Ibai y Piqué dedicaron unos minutos a hablar sobre cómo se forjó el torneo. Tal fue la repercusión del campeonato que el futbolista contó a modo de anécdota que recibió emails de diferentes países como Estados Unidos, entre otros, para adaptar el mundial.

No podía faltar por supuesto el que será el siguiente proyecto de Ibai y Piqué, un evento que podría presentarse este mismo jueves y ante el que el jugador del F.C Barcelona se muestra muy ilusionado. El proyecto se celebraría el próximo año, ¿en el Nuevo Bernabéu? Esa fue la propuesta de Ibai, aunque Piqué se encargó de añadir algo más. 'A mi si me llama Florentino y me dice que tienes el Nuevo Bernabéu gratis yo no le digo que no. Nuestro evento va a ser grande, necesitamos un estadio con esas condiciones, que el Camp Nou lo es. Si un día decidimos hacer un evento fuera de Barcelona, el Bernabéu podría serlo. El tema es que creo que Florentino gratis no ha dado ni las gracias'.

Piqué e Ibai hablaron también de videojuegos, una industria de la que el futbolista se ha desconectado en los últimos años pero por la que sigue teniendo una gran admiración y pasión. 'Me gustaría competir en algo'; decía, instante en el que al futbolista se le encendió la bombilla. 'Ostras, ojo con esta, ¿y si montamos un torneo de Fall Guys en la vida real?'.

Ante los jugadores y artistas que podrían participar en este hipotético torneo, y donde surgieron nombres como la cantante Aitana o Sergio Ramos entre otros, Ibai y Piqué hablaron de Vinicius. El streamer vasco mencionó que el jugador del Real Madrid comenzó a seguirlo en Instagram, a lo que Piqué aprovecho para añadir que Vini estuvo a punto de terminar en el F.C Barcelona.