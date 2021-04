Los Pitufos regresan este mismo año con un nuevo juego en 3D a finales de año

Los queridos Pitufos regresan al mundo de los videojuegos. Los entrañables personajes azules no quieren limitarse a estar presentes en las viñetas o en la gran pantalla, sino que quieren ser un poco más ambiciosos y, aunque no es la primera vez que los vemos destacar en el mundo de los videojuegos, realmente tienen mucho que ofrecer. Así lo demuestran con su gran regreso gracias a un acuerdo entre Microids e IMPS, esta última empresa posee la licencia mundial de los Pitufos.

Estos simpáticos personajes llegarán en forma de cinco videojuegos, siendo el primero en llegar The Smurfs: Missión Vileaf, un juego de plataformas y aventuras en 3D que tendrá su gran lanzamiento en PC, Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch a finales de este mismo año. Aunque, lamentablemente, por el momento no es mucha la información que se tiene al respecto de esta propuesta más allá de la imagen de arte conceptual y que se trata de una aventura en la que los personajes buscarán impedir que Gargamel pueda cumplir sus malvados planes.

The Smurfs - Mission Vileaf | Microids e IMPS

Ambas compañías afirman ser un honor poder trabajar juntos y, sobre todo, para Microids es un honor poder trabajar con una franquicia tan rica y que ha pasado por todas las generaciones. Cada proyecto de los que van a realizar incluirá algún elemento diferente para, de este modo, poder adaptarse a todo tipo de público. De este modo sabemos que tendremos cinco obras que se ajustarán a todo tipo de géneros, aunque por el momento tengamos que esperar un poco para conocer sus secretos.

Eso sí, podemos afirmar que se trata de una gran oportunidad para los jugadores ya que no solo regresan los Pitufos, sino que recientemente se anunció la vuelta de Astérix y Obélix con una propuesta interesante en la que sus gráficos nos recuerdan a sus cómics. De este modo, tenemos ante nosotros a los personajes más queridos de los cómics regresando con renovadas fuerzas.