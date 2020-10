PlayStation 2 cumple 20 años: ¿cuánto recuerdas de la consola de Sony?

PlayStation 2 es una de las plataformas más influyentes de la historia. Con PS1, Sony demostró que eran capaces de llevar a los videojuegos un estilo cinematográfico, además de un toque mucho más adulto en diferentes géneros. Con PlayStation 2, la compañía japonesa se coronó como la empresa referencia hasta el momento en la industria, superando a la todopoderosa Nintendo.

Un 26 de octubre del año 2000 aterrizaba por primera vez PlayStation 2 en Occidente, siendo el mercado americano el elegido para estrenar la consola. Las cifras de PlayStation 2 son francamente espeluznantes. La plataforma vendió la friolera de nada más y nada menos que 155 millones de unidades y su catálogo contó con más de 3.500 videojuegos, ahí es nada.

GTA San Andreas | Rockstar

En lo que a títulos se refiere, PlayStation 2 siempre ha sido una de las consolas referencia por su biblioteca. Por ella pasaron juegos del calibre de GTA San Andreas, Final Fantasy X o Metal Gear Solid 2, entre otros. Regresaron franquicias como Silent Hill y que con su segunda entrega se posicionaron en lo más alto del género. No faltaron tampoco nuevas franquicias, en este caso Devil May Cry, marcando el camino a seguir en el terreno de los Hack’n Slash, rivalizando directamente con God of War, quien años más tarde sería el buque insignia de la marca.

Con semejante bagaje y aprovechando el cumpleaños de la consola en Occidente, en Neox Games queremos celebrar tan importante cifra con un test. Un quiz que pondrá a prueba vuestra memoria sobre PlayStation 2 y todo lo que recordáis de la que sin duda es una de las consolas más importantes de la historia de los videojuegos.