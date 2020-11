PlayStation 5 ofrecería un servicio estilo Game Pass como respuesta a Xbox

Xbox Game Pass es, sin lugar a ninguna duda, una de las apuestas más exitosas en los servicios de suscripción para consolas. Se trata de un modelo de suscripción mensual que nos da acceso a más de cien juegos para consola y PC, todo ello sin ningún tipo de limitación. Mes a mes, la tienda de Microsoft se actualiza con nuevos títulos y se ponen a disposición de los jugadores títulos exclusivos de la compañía americana.

Desde que Xbox Game Pass se hizo realidad, no cabe duda de que es una de las mejores ventajas para añadir a nuestra consola de Microsoft. Con el paso de los años, el valor de este servicio de suscripción no ha hecho más que crecer y se ha convertido en todo un referente, por lo que no es de extrañar que Sony podría estar trabajando en una opción similar para PlayStation.

Xbox Game Pass | Microsoft

De acuerdo con las palabras que ha dado ha entender el presidente de PlayStation en una entrevista para TASS, la compañía japonesa estaría trabajando en un modelo parecido a lo que ya hemos visto en Xbox One y Xbox Series X. Cuando se le preguntó sobre Xbox Game Pass y si Sony tiene entre manos alguna respuesta al servicio, Jim Ryan contestó que “hay noticias en camino, pero no hoy”. El presidente continúa, “Tenemos PlayStation Now como nuestro servicio de suscripción, y está disponible en gran número de mercados”, dejando en el aire una posible versión de Game Pass en PlayStation.