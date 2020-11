PlayStation Now: revelados los 7 nuevos juegos que se incorporan al servicio

PlayStation Now, el servicio de juegos en streaming de Sony, sigue engrosando su catálogo de títulos disponibles mes a mes. La compañía ha anunciado recientemente la incorporación durante el mes de noviembre de hasta 7 nuevos juegos a su servicio de suscripción en la nube.

F1 2020, Injustice 2, RAGE 2, Kingdom Come: Deliverance, Warhammer: Vermintide 2, My Time at Portia y Monster Jam Steel Titans se suman al catálogo de PlayStation™Now, y los usuarios del servicio de Sony podrán jugarlos tanto en PlayStation®4 como desde un PC con un DualShock 4. Dichos juegos se suman a los ya más de 700 juegos disponibles de PS4™, PS3™ y PS2™, entre los que destacan títulos de PS4 de renombre como Days Gone, Fallout 4, God of War, Final Fantasy XV, Resident Evil 7 o Street Fighter V.

Entre esta nueva hornada de juegos que se incorpora al catálogo destacan F1 2020, el juego oficial de la temporada que efectuó su llegada a principios de julio; Injustice 2, título de lucha con personajes del Universo DC como Batman y Superman; o Kingdom Come: Deliverance, el aclamado RPG de mundo abierto ambientada en el Sacro Imperio Romano.

PlayStation™Now tiene un coste de suscripción de 9,99 € al mes, 24,99 € por tres meses o 59,99 € anuales. Puede adquirirse directamente en PlayStation®Store o en cualquier superficie de videojuegos.