Poderosos enemigos que nos sacaron una lágrima al derrotarlos

Durante décadas los jugadores han estado enfrentándose a villanos de todo tipo en el sector de los videojuegos. Aunque la mayoría son terribles enemigos que deseamos derrotar durante toda la aventura, lo cierto es que algunas historias incluyen villanos un poco más interesantes.

En los muchos años de historia del sector hemos visto villanos con una cierta profundidad, una lógica que podemos llegar a comprender y un pasado que enternecería a cualquier jugador. Por ello, cuando tocaba luchar contra ellos y derrotarlos, incluso llegábamos a sentir pena por ellos o a echar alguna que otra lagrimita. Vamos a conocer algunos de ellos:

Sephiroth de Final Fantasy VII es probablemente el villano más conocidos del mundo de los videojuegos, especialmente tras el lanzamiento del reciente remake de PS4. Aunque sus actos eran terribles, se trataba de un villano trágico habitual en las historias niponas de cómics o series anime, con una fuerte personalidad un argumentario moral que podía llegar a convencerte por momentos. No dejaba de ser el producto de un experimento con bebés...

La historia de Sarah Kerrigan de StarCraft es quizás más terrible cuando conocemos cómo surgió la conocida como Reina de Espadas. Una noble guerrera que fue traicionada y abandonada a su suerte en medio de una batalla contra una raza alienígena no siempre es la historia esperada para un villano.

Bioshock | 2K Games

BioShock es una licencia especial y en el primer juego también nos encontramos con enemigos muy particulares. En este caso hablamos de los Big Daddy, cuya finalidad en el juego es proteger a niñas pequeñas de cualquier tipo de criatura y amenaza. Sus intenciones son aparentemente buenas, pero ello nos da algo de pena deshacernos de ellos. Es más, solo atacan si amenazados a las niñas o damos el primer golpe.

En The Last of Us vivimos otra de esas situaciones complicadas en las que un personaje bueno, o con buenas intenciones, se cruza en nuestros intereses. No queremos hacer spoilers, pero la muerte de Marlene es una de las más desgarradoras que hemos visto, ya que nuevamente su objetivo es noble y terrible al mismo tiempo.

¿Cuáles son los villanos que más pena te han dado en un videojuego?