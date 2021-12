Pokémon GO ofrece todos los detalles de cara a su evento de Año Nuevo: Disfraces, retos y mucho más

Si algo tenemos claro es que no importa los años que pasen, Niantic no quiere rendirse con las propuestas presentes en Pokémon Go. La propuesta para móviles es constante y siempre busca nuevas formas de retar a los jugadores, de sorprender con su contenido y, sobre todo, de brindar oportunidades únicas para seguir sumando a poderosos Pokémon a nuestro equipo. Eso sí, estas oportunidades resultan incluso más apasionantes cuando tenemos en cuenta los eventos de Navidad.

Si bien las Navidades llegan con grandes posibilidades para los jugadores, la celebración para entrar en 2022 no se queda atrás. Os contamos todos los detalles para que estéis preparados de cara a la entrada de este nuevo año y, sobre todo, que podáis disfrutar de la mejor experiencia posible. Más todavía cuando los accesorios para la personalización entran en juego.

El evento de nuevo año de Pokémon GO tendrá lugar del 31 de diciembre a las 22 horas hasta el 4 de enero a las 20 horas. Durante este evento se abrirá la posibilidad de superar una investigación temporal que nos permitirá encontrarnos con todo tipo de Pokémon disfrazados. Y si bien esto ya puede sonar interesante, debes saber que hay más. Los jugadores también tendrán la oportunidad de disfrazarse con artículos disponibles en la tienda.

Tendrás gafas de 2022, diademas de año nuevo, chaquetas de año nuevo, pantalones de año nuevo e incluso zapatos especiales para empezar con buen pie este nuevo año. Pero lo más interesante para los jugadores que han estado disfrutando de la propuesta es el hecho de que tendremos para nosotros la continuación de la historia de la temporada de Legado. Y para darle ese toque aún más mágico, no podemos pasar por alto que los fuegos artificiales decorarán el cielo del juego.

Como un bonus especial para animarnos a disfrutar de la propuesta, tenemos el hecho de que los huevos se abrirán recorriendo la mitad de la distancia habitual además de la posibilidad de conseguir doble de caramelos e incluso polvo estelar por eclosión. Claro que, ¿las sorpresas de este evento se acaban aquí? En absoluto, sino que hay mucho más por conseguir.

Las grandes sorpresas para este evento son los Pokémon, los protagonistas verdaderos de este título. Por una parte tendremos a Hoothoot con gorrito de Año Nuevo, quien aparecerá en su estado salvaje además de propuestas como las incursiones de 1 estrella e incluso huevos de 7 km. No será el único, sino que también tendremos a Slowking con gafas de 2022 siendo protagonista de las incursiones de 3 estrellas.

Por supuesto, estos no serán los únicos protagonistas, sino que también tendremos la posibilidad de conseguir a otros Pokémon como Pikachu, Slowpoke o incluso Kyurem. Todo en un amplio abanico de posibilidades que garantizarán que todos los jugadores disfruten al máximo de la experiencia. Por ello, no dudes en aprovechar al máximo la propuesta presente en el evento de Navidad y descubre todo un mundo de posibilidades en Pokémon Go, disponible en iOS y Android.