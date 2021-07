Pokémon GO pierde uno de sus grandes récords y encuentra a su rival más fuerte hasta la fecha

Poco a poco el mercado de videojuegos en móviles es cada vez más espectacular. De hecho, hay grandes títulos que se han convertido en un punto de referencia, como es el caso de Pokémon Go o incluso Clash Royale. Sin embargo, hay un juego que los ha superado de la manera más inesperada, a base de lograr en aproximadamente 12 días más de 101,3 millones de dólares.

Está únicamente a un millón de ser la producción más rentable de App Store y Google Play. Un logro que le pertenece a Ni no Kuni: Cross Worlds, obra que desde su estreno ha logrado llamar la atención de jugadores de todo el mundo, quienes la han posicionado muy por encima de Pokémon Go, juego que en su día logró en 12 días alcanzar 100 millones de dólares en ingresos.

Lo mejor es que esta propuesta tiene un límite que en su día no vivió Pokémon Go y es que, actualmente, la obra únicamente está disponible en Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Macao, quedando fuera de esta propuesta China, el territorio más lucrativo para este tipo de títulos. De este modo sabemos que se trata de un título que no solo ha logrado captar la atención en esos países, sino ganarse con méritos propios el deseo de los jugadores en todas partes del mundo.

Si bien actualmente la obra no ha llegado a Occidente, es posible que llegue antes de 2022. Sobre todo dado el gran éxito que ha demostrado tener en tan poco tiempo. Y es que se trata de una propuesta en la que acción y gran ambición gráfica se unen a la perfección para dar vida a un proyecto completamente único y sorprendente. Siendo una de las propuestas más espectaculares.