Pokémon GO presenta su evento de Halloween 2021: Todos los Pokémon y recompensas disponibles

El popular juego para móviles de Niantic, Pokémon GO, está muy cerca de comenzar uno de sus eventos más destacados. Y es que todos aquellos que hayan disfrutado en su día de Pokémon GO sabrán que el evento de Halloween es uno de los grandes acontecimientos del juego. No solo por su ambientación y temática, sino por todas las opciones que ofrece a los jugadores.

Lo que más llama la atención es que este año la compañía ha optado por tirar la casa por la ventana presentando una amplia serie de novedades que los jugadores disfrutarán sobremanera. Y es que la compañía no quiere escatimar en opciones. Por ello, presenta una amplia serie de novedades para que estemos preparados para lo que está a punto de llegar.

Fecha y horario para Halloween 2021 en Pokémon GO

Lo que debemos tener en cuenta es que en esta ocasión el evento se dividirá en dos fases. Eso sí, ambos con su propia conexión puesto que juntas harán un periodo completo de duración del evento. A continuación te contamos las fechas que debes tener en cuenta para poder disfrutar de este gran evento.

El evento Halloween 2021 de Pokémon Go dará comienzo el viernes 15 de octubre a las 10 de la mañana.

El evento finalizará por completo el 31 de octubre a las 20 horas.

Todas las novedades que incluye el evento en Pokémon GO

Para sorpresa de los jugadores, el evento ha preparado una buena variedad de tareas y actividades para que los jugadores disfruten al máximo de la ocasión. Así es que, a continuación, compartimos contigo todos los detalles para que puedas tener el control sobre todas las tareas que están por llegar.

La historia de Hoopa

Esta temporada de travesuras, una vez más, centrará su acción en Hoopa. A la hora de completar la historia de la investigación, se podrá participar en un evento especial en el que podría estar Hoopa y, por supuesto, con cada parte del evento se irá desbloqueando una nueva parte de la investigación especial. Por ello, es el momento de poder conocer un poco mejor al Pokémon Travesura.

Copa de Halloween

Muchos jugadores aprovechan al máximo las posibilidades de la Liga Combates Go. ¿Esta tendrá algo de especial durante Halloween? Por supuesto, y es que Niantic ha confirmado la presencia de la Copa Halloween, donde los entrenadores podrán competir para conseguir las mejores experiencias.

Pokémon GO | Niantic

Pokémon disfrazados

No podía ser de otro modo y es que la compañía también ha confirmado que habrá una serie de Pokémon que estarán vestidos para la ocasión. ¿Quiénes son? Si bien afirman que habrán muchos más que se mantendrán en completa sorpresa hasta el estreno del evento, sí nos han mencionado que tendremos acceso a conseguir a:

Pikachu Travesuras de Halloween

Piplup Travesuras de Halloween

Drifblim Travesuras de Halloween

Encuentros salvajes y Pokémon en incursiones

Si bien hay una amplia serie de novedades que podéis consultar en el extenso blog de la compañía, acabamos este repaso con la confirmación de los Pokémon que podremos encontrar en estado salvaje y aquellos a los que podremos enfrentarnos durante las incursiones. La lista es la siguiente:

Encuentros salvajes

Drowzee

Gastly

Gothita

Misdreavus

Pikachu Travesuras de Halloween

Piplup Travesuras de Halloween

Shuppet

Spinarak

Stunky

Woobat

Yamask

Zubat

Pokémon presentes en las incursiones