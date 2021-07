Pokémon GO: Qué son y para qué sirven los intercambios especiales

Muchos jugadores disfrutan de la acción propia de Pokémon GO desde su creación y, sin embargo, hay quienes no acaban de sacarle el máximo partido. Después de todo, el juego tiene muchas funciones que se han integrado con el tiempo y que han procurado buscar aumentar la experiencia. De hecho, durante el Pokémon GO Fest 2021 se produjo este descubrimiento para muchos jugadores, a pesar de que es una mecánica a la que poder sacar el máximo provecho en los eventos.

Esta mecánica que os describimos se presenta como “intercambio especial” y se trata de una de las funciones más interesantes del juego. Después de todo, a pesar de que hay una serie de requisitos que cumplir, también puede ser una propuesta más que interesante. Después de todo, si se lleva a cabo de la mejor manera posible, puede traer consigo grandes resultados para tu equipo.

Qué son los intercambios especiales de Pokémon GO

Se trata de un intercambio de criaturas Pokémon entre dos entrenadores en la que se ven involucrados Pokémon raros. Para poder realizar este intercambio hay que tener en cuenta que se necesita una importante base de polvo estelar y, por supuesto, cumplir con los requisitos de amistad necesarios. Después de todo, alguien a quien acabas de agregar a amigos no es un candidato adecuado para la propuesta.

Pokémon GO | Niantic

¿Qué criaturas se pueden intercambiar?

Para realizar intercambios especiales debes saber que únicamente podrás hacer uno de estos al día. Es decir, no podrás estar intercambiando varios Pokémon a pesar de lo mucho que te interesen. Dentro de este tipo de intercambios entran los siguientes Pokémon:

Pokémon que no se encuentran actualmente en tu Pokédex

Pokémon legendarios

Pokémon variocolor (shiny)

Pokémon con elementos temáticos o de motivos especiales por algún evento

Requisitos a cumplir para realizar un intercambio especial

Para poder realizar un intercambio especial, al igual que sucede con el límite de tiempo, también debes tener en cuenta que hay una serie de requisitos a cumplir.

Tienes que estar físicamente frente al otro entrenador, siendo imposible realizar este intercambio a distancia

Necesitas la cantidad de polvos estelares marcado para este intercambio especial

El nivel de cada entrenador debe ser de 10 o superior

Pokémon Go | Niantic

Truco para utilizar menos polvo estelar en los intercambios

Si bien recomendamos tener una buena base de polvos estelares a mano para poder realizar el intercambio, también avisamos de que hay un pequeño truco para reducir esta cantidad. Y la realidad es que es muy sencillo y no requerirá mucho pues únicamente se trata de aumentar la amistad con el entrenador con el que vas a realizar el intercambio.

Es decir, es tan sencillo como realizar un intercambio de regalos, intercambios normales e incluso combatir juntos. De este modo conseguirás aumentar el nivel de amistad y, cuanto mayor sea, más se reducirá el nivel de polvos estelares requerido.

Pasos a seguir para realizar el intercambio especial en Pokémon GO

Con todo listo para el intercambio, llega el momento de la verdad. Y la realidad es que estos intercambios resultan realmente sencillos, similares al resto de intercambios. Eso sí, el resultado de este resulta mucho más espectacular. Pero para poder realizar el intercambio simplemente tienes que seguir estos pasos: