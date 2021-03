¡Por fin! Crash Bandicoot 4 revela la fecha de lanzamiento para PC

Desde que Crash Bandicoot 4 se estrenó para PC, Xbox One y PlayStation 4, ha pasado mucho tiempo. No son pocos los fans y seguidores de la marca que ya han tenido la oportunidad de disfrutar de esta entrega de principio a fin, y no cabe ninguna duda de que su éxito ha incitado que otros miles de usuarios esperen con gran ilusión su llegada a la nueva generación de consolas. No obstante, lo que era prácticamente impensable es que su lanzamiento fuera tan próximo, ya que hasta hace relativamente poco Activision no proporcionó fechas.

Recientemente, la popular compañía comunicó a través de redes sociales sus planes. En mención a ello, no solo trajo buenas noticias a los usuarios que ya han dado el salto a la nueva generación de consolas de Sony y Microsoft, sino que también sorprendió a la comunidad de jugadores de Nintendo Switch. Todo esto confirmó la unión de las mencionadas plataformas tras revelar el lanzamiento de Crash Bandicoot 4 el 12 de marzo.

Crash Bandicoot 4: It's About Time | Activision

No obstante, los jugadores de PC y fans de la saga también están de suerte, ya que la entrega quedará disponible desde Battlenet el próximo 26 de marzo. La noticia se ha hecho eco a través de un nuevo tráiler de Crash Bandicoot 4 que hace un resumen de los elogios recibidos en las primeras plataformas en las que debutó por primera vez.

Esta versión de Crash Bandicoot 4 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch cuenta con todo tipo de actualizaciones para adaptarse a la actual generación, como la posibilidad de ejecutar la obra a 4K y un lavado de cara en lo que a gráficos se refiere. A pesar de que los usuarios de sobremesa o portátil tendrán que esperar unas semanas, también podrán disfrutar de todas las ventajas de esta nueva versión.