La presentación de Call of Duty Vanguard en Warzone tiene premio: Estas son las recompensas

Los últimos meses han estado plagado de información de Call of Duty Vanguard. Verdadera, falsa o incluso a medio camino, todos los insiders y medios se hacían eco de las pequeñas pistas que Activision dejaba a la vista, emocionados ante la idea de un nuevo Call of Duty a la vuelta de la esquina. Por suerte, no tendremos que esperar mucho puesto que Call of Duty Vanguard está cada vez más cerca, incluso con un prometedor evento de presentación.

Será en Call of Duty Warzone donde podamos echar un primer vistazo a esta espectacular propuesta. Y si bien sabíamos que este jueves es un momento importante para los fans de la saga, no llegábamos a hacernos a la idea de cuanto hasta ahora. Después de todo, la compañía ha confirmado que habrá una serie de recompensas para todos los jugadores que asistan al evento.

Acudir al evento de Warzone tiene premio

Todos los jugadores que estén en el evento de Warzone para ver la presentación de Vanguard en Verdansk, exactamente en el evento llamado Batalla de Verdansk, podrán disfrutar de recompensas únicas. Este arrancará a las 19:30 horas y, a partir de ese momento, los jugadores podrán conseguir nuevo equipamiento para sus personajes y seguir revolucionando el campo de batalla.

Exactamente la compañía ha confirmado que los jugadores recibirán nuevos planos de armas, cuchillos, diseños para motos, un reloj y, si esto te parece poco, parece que no ha acabado puesto que la compañía solo indica que habrá más. Y si todavía te han quedado ganas de más, todos los jugadores que disfruten del battle royale previamente al evento recibirán el doble de XP, doble de XP de armas y doble de XP del pase de batalla.

Por ello, si eres de los jugadores que están impacientes por ver lo que Vanguard está a punto de traer, te recomendamos que estés atento a las novedades que Activision tiene en marcha y que, por supuesto, no te pierdas el evento de mañana, 19 de agosto, a las 19:30 horas. Después de todo, los jugadores podrán disfrutar de un pequeño adelanto de lo que está por llegar y, quizás, incluso conocer la fecha de lanzamiento.