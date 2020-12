Prince of Persia Remake podría llegar a Nintendo Switch

Ubisoft tiene grandes proyectos entre manos y algunos juegos que, a pesar de haber sido estrenados, todavía guardan grandes sorpresas para los jugadores. Entre los grandes estrenos nos encontramos con Assassins Creed Valhalla e incluso Immortals Fenyx Rising. Pero hay quienes no pueden olvidar las grandes propuestas de la compañía de años atrás y recordar las propuestas presentes en Prince of Persia.

El regreso del príncipe es uno de los más esperados, aunque por el momento son muchos los datos que desconocemos. Pero lo que más nos ha sorprendido es que, a pesar de que Ubisoft en un principio indicaba que sería un título enfocado a lanzarse en PC, PlayStation 4 y Xbox One, una mención en su página web lo ha cambiado todo, ampliando la propuesta también a Nintendo Switch.

Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo | Ubisoft

Mientras que en la tienda de España la consola híbrida de Nintendo no aparece, esto cambia para los usuarios norteamericanos, tal y como ha señalado GamingBolt. En esta tienda los jugadores pueden comprobar que la compañía francesa podría tener entre sus planes una edición para la consola híbrida, aunque por el momento debemos pensar que puede tratarse de un simple error.

Después de todo, pueden haber actualizado la web y no encontrarse entre sus planes llevar este título a la consola híbrida, a pesar de que son muchos los jugadores de Switch que ansían este estreno. Pero, mientras tanto, os recordamos que Prince of Persia: The Sands of Time Remake ha sido confirmado para el 18 de marzo en PC, Xbox One y PlayStation 4, sin noticias por el momento de la versión para Switch.