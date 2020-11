PS Plus Collection: Su futuro todavía no está decidido, según Sony

Hace muy poco que la nueva consola de Sony salió a la venta y es innegable el gran éxito de ventas que ha tenido desde el primer día. Después de todo, son muchas las aventuras que poder vivir con esta consola y, por supuesto, muchos los juegos que se han adaptado para dar su mejor versión en la consola, algo que bien os indicamos en nuestro análisis de PlayStation 5.

Pero uno de los puntos que más llama la atención de esta nueva generación es la llegada de PS Plus Collection, el nuevo servicio que ofrece la oportunidad de conseguir los juegos que han marcado la generación con PlayStation 4. Eso sí, a pesar de esta gran revolución, el CEO de PlayStation, Jim Ryan, no tiene todavía muy claro cuál será el futuro de este servicio, tal y como ha indicado en su entrevista con GQ.

DualSense de PS5 | Sony

Indica que, por el momento, van a esperar cómo recibe el mundo PS Plus Collection. Es decir, evaluarán qué juegos se juegan, cuándo se juegan y a partir de ahí tomarán decisiones. Creen que tiene potencial para ser una gran herramienta de adquisición de usuarios e incluso podría llegar a decirse que, si no has comprado una PS4, pero tienes PS5, gracias a esta colección has llegado a adquirir una consola de anterior generación también.

Lamentablemente, esta respuesta no deja nada en claro y nos obligará a seguir esperando un poco más para saber qué hará exactamente la compañía con el servicio, hacia donde avanzará. Mientras tanto, os recordamos que PlayStation 5 ya está disponible y que no solo se beneficia del uso de PS Plus Collection, sino también de la presencia de PS Now y sus juegos de lanzamiento.