PS5: Black Ops Cold War podría estar rompiendo definitivamente las consolas

El nuevo Call of Duty ha estado disponible durante casi un mes, no solo en PS5, sino también en PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. Pero no ha sido hasta ahora cuando algunos jugadores han reportado problemas importantes cuando juegan a Call of Duty: Black Ops Cold War en una PlayStation 5. Al parecer este problema es increíblemente poco común, y Sony estaría reemplazando las consolas afectadas sin problema.

A través de la página de Reddit de Black Ops Cold War, un jugador ha revelado que su consola se estropeo recientemente cuando jugaba al título de Activision. Según este usuario, el juego ha estado bloqueando su PS5 con frecuencia, y la última vez que sucedió la consola tuvo fallos permanentes. El usuario destaca que Black Ops Cold War es el único juego que ha provocado estos problemas en su PlayStation 5.

Aparentemente, el problema no parece radicar sólo en la consola, sino que se trata de un error que involucra tanto al juego como a la consola. El usuario ha comentado que ahora, cuando enciende PlayStation 5, ninguno de sus juegos se carga sin fallar, y cuando los juegos comienzan a cargarse, la pantalla se llena de parpadeos, y se apaga. Muchos jugadores han comentado en el hilo confirmando que han tenido problemas similares con el juego. Finalmente, el usuario también comenta que es Sony quien va a proporcionar un reemplazo directo de la consola, en dos semanas, sin costo alguno.