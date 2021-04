PS5 y PS4: Llegan las nuevas ofertas de primavera en títulos como Assassin's Creed Valhalla o The Last of Us Parte II

Como cada año, PlayStation celebra la primavera con decenas de juegos rebajados para el disfrute de sus fans. Todos estos títulos, entre los que encontramos grandes juegos, están a la venta a través del servicio PlayStation Store. Pero lo mejor de todo es que este año las ofertas se extienden a los títulos de PlayStation 5, además de a los de PlayStation 4 a los que ya estábamos acostumbrados.

Vale la pena mencionar que la oferta comenzó esta semana, y que estará disponible un mes completo, finalizando a finales de abril. Si has tenido en tu lista de deseos algún juego AAA o un destacado indie, es muy probable que estés de suerte y se encuentre entre estos juegos, ya que hay decenas de ellos; sin mencionar que también se incluyen DLC y otros complementos. Por si fuera poco, PlayStation agregará muchos más títulos a la lista a la mitad de esta promoción, es decir, sobre el 14 o 15 de abril.

En la lista podemos encontrar auténticos juegazos como Assassin's Creed Valhalla para PS4 o PS5, FIFA 21 Standard Edition para PS4 o PS5, Ghost of Tsushima, The Last of Us Parte II, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V: Premium Edition, Star Wars Jedi: Fallen Order Edición Deluxe o Immortals Fenyx Rising para PS4 o PS5. Puedes consultar la lista completa de juegos, así cómo su precio, a través de este enlace.