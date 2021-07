¿Por qué esperar al EA Play Live? Electronic Arts marca su calendario repleto de eventos y anuncios importantes

Hace apenas unos días que os confirmamos la fecha oficial para la presentación de EA Play Live 2021, el evento de Electronic Arts en el que la compañía mostrará todo lo que no presentó durante el E3 2021 con su ausencia. Sin embargo, la compañía no quiere quedarse ahí, sino que quiere que los jugadores estén preparados. ¿Cómo? A base de preparar grandes novedades con cuatro eventos previos al plato más fuerte.

EA ha llamado a estos eventos “Spotlight”, tratándose así de sesiones semanales que irán enfocadas, cada una de ellas, a un juego o tema en particular. En estos se encontrarán miembros de varios estudios hablando sobre el desarrollo de su proyecto, aunque ya han afirmado que no hay nada de lo que preocuparse puesto que estos no reemplazarán a las grandes presentaciones del evento más importante. Simplemente son como un complemento para ir calentando motores.

La primera emisión se producirá el 8 de julio y estará enfocado en los juegos como Battlefield 2042 y Apex Legends. A continuación tendremos el 13 de julio novedades sobre los juegos indies, propuestas que siempre garantizan grandes dosis de acción y experiencias inolvidables. Este será realmente emocionante al contar con grandes creadores de estas obras como Josef Fares, creadores de It Takes Two.

El 18 de julio será el día ideal para los jugadores aficionados a los juegos de deporte ya que ese día estará totalmente centrado en Madden NFL 22. Por último y ya el día 20 de julio tendremos un panel centrado exclusivamente en EA Sports, aunque no han querido hablar sobre lo que se mostrará ese día. Lo que sí avisan es que presentarán una nueva entrega de una extremadamente popular y longeva franquicia. Una pista que muchos ya han tomado por FIFA 22.

Por supuesto, ya han confirmado algunas ausencias y es que obras como Mass Effect o Dragon Age no estarán presentes. Pero lo que sí sabemos es que se tratará de una propuesta realmente interesante para todos los jugadores, más aún si tenemos en cuenta la cantidad de opciones que nos ofrecerán y novedades que nos mostrarán de los juegos más esperados. A pesar de que, por el momento, no hay noticias sobre las novedades respecto a los Sims 5.