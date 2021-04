¿En qué plataforma se juega más a Fortnite? Documentos oficiales revelan la respuesta

A lo largo de los últimos años, Fortnite ha demostrado tener un gran potencial en muchos sentidos. De hecho, se trata de uno de los battle royale que no importa el tiempo que pase, sigue siendo capaz de atraer a nuevo público mientras mantiene a su actual comunidad atenta a las novedades que vayan a llegar. Todo con distintas opciones en lo que respecta a las plataformas en las que se puede jugar.

Si bien la tendencia actual del mercado puede hacer parecer que el éxito del battle royale reside sobre todo en los dispositivos móviles, la realidad es que esto ha cambiado. De hecho, una investigación realizada por la retirada de Fortnite de la App Store ha sido la causa de este descubrimiento. Y es que según se muestra en los documentos judiciales, la versión del juego para PS4 es la que más dinero generó entre marzo de 2018 y julio de 2020. Unos ingresos que llegaron a ocupar el 46,8% del porcentaje total entre todas las plataformas.

Fortnite: Battle Royale | Epic Games

En segundo lugar, tal y como se muestra en el documento, se situaría Xbox con un 27,5% de los ingresos. El siguiente salto, perteneciente a la ya desaparecida versión para iOS, recaudó el 7% de los ingresos. El 18,7% restante de estos beneficios se reparte entre PC, Switch y Android, aunque en el mismo documento se indica que la versión para iOS se sitúa en el quinto puesto.

Por supuesto, cabe destacar que en el caso de PlayStation 4, al tratarse de un free to play por el que no hay que pagar online para poder jugar, eso aumentó el ratio de jugadores. Algo que espera un futuro cambio pues, desde hace poco, Microsoft ha confirmado que no será necesario estar suscrito a Xbox Live Gold para poder jugar a los títulos free to play. Lo que sí se espera es ver cómo esto cambiará para Epic Games y Fortnite, siendo este último el que más cambios presenta actualmente, donde hasta Neymar Jr está presente.