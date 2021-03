"¿Qué quiere decir Game Over?" El vídeo viral que te hará sentir un poco más viejo

En la década de los 80 y 90, los videojuegos estaban en pleno auge. Aventuras, rol, acción, lucha, aventuras gráficas, el nacimiento de los shooters… la industria vivía un apogeo como nunca gracias a la competencia entre Nintendo y SEGA. El PC por su parte ofrecía un sistema cargado de auténticas obras maestras con la estrategia y el rol como principales protagonistas.

Con la llegada de PlayStation y Nintendo 64, en cierta manera cambió la industria del videojuego. Ahora hablábamos de producciones mucho más ambiciosas. Este concepto llegó a su culmen en la siguiente generación con PS2, Gamecube y Xbox. A partir de entonces y hasta el día de hoy, la gran mayoría de títulos tienen en cuenta factores como el modo online, el apartado visual, entre otros.

Si naciste a mediados de los 80 o principios de los 90 seguramente hayas visto una evolución más que notoria. En cambio, si naciste a mediados del 2000 tu visión de la industria sería muy diferente, enfocada a las grandes producciones, siendo en muchos casos ‘curioso’ echar la vista atrás y observar videojuegos de corte clásico.

Este ha sido el caso de una streamer de Twitch. Durante uno de sus directos, la jugadora disfrutaba de la aventura El Rey León, título emblemático del catálogo de Super Nintendo y lanzada hace unos años remasterizada para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Durante uno de los niveles más difíciles del videojuego, el referente al de los monos, la jugadora cayó al vació y por consiguiente viendo la escena Game Over.

Este término es de sobra conocido, hayas o no vivido la época dorada de los videojuegos, donde más se utilizaba. Es parte de la cultura pop. Eso sí, para Bri, parece que el término pasó por alto en El Rey León. "¿Cómo que Game Over? ¿Qué quieres decir con Game Over?", exclamaba asustada al observar la pantalla.

Para su desgracia, la jugadora tuvo que volver a comenzar el juego desde el principio. "A los juegos en los 90 no les importaban muchos los autoguardados o nuestros sentimientos para nada”. El momento fue capturado en vídeo, logrando un gran impacto en Twitter con más de 230.000 Me Gusta.