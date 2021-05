¿Quién es ByViruzz?

Es posible que algunos de los participantes que se han presentado a la velada del año de Ibai te pillen de nuevas, como ha pasado para algunos con Mr. Jagger. Sin embargo, estos youtubers llevan años ofreciendo gran contenido y sorprendiendo a muchos de sus seguidores. Por supuesto, en este grupo se encuentra ByViruzz, quien compite en la velada contra el propio Jagger y cuya integridad preocupa a muchos de sus seguidores.

Conocido como Viruzz o ByViruzz, se trata de un youtuber español llamado Víctor Mélida Cambra que ha llamado la atención de muchos de sus seguidores al tratar, en tono de humor, algunos de los juegos más exitosos. En su canal podemos ver una gran selección de vídeos repartidos entre Clash Royale y Clash of Clans, dos de los grandes éxitos de móviles, aunque no ha dudado en aceptar otros grandes retos.

Poco a poco el youtuber ha ido ampliando su catálogo de vídeos hasta tratar temas como coches o incluso animarse a pintar una PS5. De hecho, para muchos ha sido toda una aventura comprobar cómo el youtuber era capaz de juntar la vida real con títulos como Minecraft. De tal forma que, con su perspectiva única, ha sido capaz de llamar la atención de espectadores de todo el mundo.

Pero su talento no se ha limitado únicamente a la pantalla, sino que ha demostrado con los años tener distintas habilidades. Por ejemplo, como bien supimos durante la rueda de prensa de La velada del año, fue jugador profesional de balonmano, un deporte que finalmente fue dejando de lado para dedicarse a lo que realmente le apasiona. A pesar de ello, ha querido aceptar otros grandes proyectos, como escribir su propio libro, Choque de Titanes.

Para conocer un poco más a este youtuber, debes saber que tiene un canal secundario en el que no se ha limitado únicamente a las propuestas móviles, sino que ha mostrado otros juegos como Call of Duty o FIFA. De este modo, nos deja claro que no teme aceptar nuevos retos y que, si persigues un fin, puedes llegar muy alto.