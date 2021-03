¿Quieres ser jugador de eSports? Estos deberían ser tus primeros pasos

Con el auge de los eSports, seguramente te hayas planteado qué se necesita para entrar en un equipo. Colocarse en la escena profesional de los videojuegos no es tarea fácil, pero existen ciertos hábitos que pueden ayudarte a disfrutar del camino. Ya sea en solitario o en compañía de tus amigos, ten en cuenta los siguientes puntos.

El primer punto, y tal vez el más importante: juega por diversión. De poco sirve que seas un try-hard en Call of Duty o League of Legends si estás pensando en alcanzar lo más alto desde el principio. Disfruta de cada partida, trata de ofrecer tu mejor versión y sobre todo, respeta al rival.

La escena competitiva comienza por las ligas de cada videojuego. Pero, ¿sabías que varias webs celebran de forma semanal torneos? Algunos de los más grandes patrocinadores dan oportunidades a los jugadores que quieren hacerse un nombre. Echa un vistazo a las diversas competiciones amateur y participa en tantas como puedas. Es el mejor punto de partida para iniciar tu camino.

League of Legends | Riot Games

Twitch es una ventana muy importante para darte a conocer. No debes preocuparte por el público o seguidores que tengas desde que comienzas. Céntrate en ser constante, disfrutar de tus directos y con el paso del tiempo, crecerás. Recuerda y ten presente que tu primer objetivo es pasártelo en grande durante el proceso.

Si has conseguido hacer cierto ruido entre la comunidad de Twitch o has ganado varias competiciones amateur, pero no sabes cómo seguir, ¿por qué no te dejas caer por algunos de los perfiles de redes sociales de tus equipos favoritos? Los clubs de eSports están en constante búsqueda de nuevos integrantes para sus filas.