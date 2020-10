Rainbow Six Siege estrena evento de Halloween convirtiendo a sus agentes en marionetas

La llegada de Halloween era uno de los momentos más esperados para los jugadores puesto que esto siempre trae una serie de novedades para sus juegos favoritos. Después de todo, cada usuario tiene la oportunidad de conseguir nuevas apariencias para sus personajes, todo tipo de retos y, sin duda, sumar nuevo contenido a su colección. Algo que, podemos disfrutar de forma inesperada con Rainbow Six Siege.

Con intención de celebrar esta gran fiesta, el estudio ha confirmado recientemente que los agentes del juego se convierten en marionetas para poder revolucionar el mapa. De hecho, en este evento disfrutaremos de la inesperada historia de Frost, la protagonista de esta aventura que deja de lado la batalla para dar paso a los recuerdos de su infancia. Claro que nada puede ser tan bonito, sino que pronto veremos que comienza la sangre y los explosivos.

En este evento tendremos hasta a 10 nuevos agentes que se podrán ir desbloqueando y que, por supuesto, serán marionetas un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados. Por supuesto, estarán disponibles nuevos retos para los usuarios ya que habrá nuevas habilidades que dominar y pruebas de fuego para los jugadores que, ahora, tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia sin igual.

Caza del dulce, el nuevo juego, enfrentará a dos equipos de cinco jugadores para que compitan con intención de reunir hasta 50 caramelos en 10 minutos. Para ello, habrá que eliminar al rival. Eso sí, recuerda que este evento no será eterno, sino que estará disponible hasta el 10 de noviembre en Rainbow Six Siege, disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4.