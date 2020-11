Ratchet and Clank Rift Apart: El estudio aclara que no llegará a PS4 y será exclusivo de PS5

Con la nueva generación cada vez más cerca, son muchos los jugadores los que dudan sobre los títulos que estarán o no estarán disponibles en la nueva y próxima generación. Después de todo, nos encontramos por una parte con Demons Souls Remake, obra que será exclusiva de PlayStation 5, mientras que Marvels Spider-Man: Miles Morales será un estreno tanto en la actual generación como en la próxima. Pero, ¿qué sucede con Ratchet and Clank Rift Apart?

Los últimos rumores señalaban la posibilidad de que la obra se estrenase también en la actual generación de consolas. Pero el estudio encargado de su gran creación lo tiene muy claro: el título será exclusivo de la nueva consola. De este modo niega la posibilidad de que se pueda estrenar en otra consola que no sea PlayStation 5, ni siquiera en la consola de actual generación.

Esta afirmación la han compartido mediante las redes sociales, queriendo dar así un final a los rumores e insinuaciones que mencionaban que el juego estaría disponible en otras plataformas. Después de todo, el estudio ha aclarado desde un principio que su juego tiene la intención de aprovechar al máximo las características presentes en la nueva generación y su mando.

Por el momento desconocemos cuándo se producirá el gran estreno, aunque ya sabemos que la compañía valora su posible estreno a principios de 2021. Eso sí, sabemos que será una obra única puesto que nuestro personaje podrá saltar entre dimensiones para cumplir con una misión que, por el momento, desconocemos. Pero tendremos ante nosotros la posibilidad de manejar a más de un personaje, aunque tendremos que esperar un poco más para saber cómo será esta gran experiencia.