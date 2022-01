No es una realidad alternativa: GTA V funciona en una Game Boy

Game Boy es una de las consolas más emblemáticas que se recuerda. Por la portátil de Nintendo han pasado sagas de sobra conocidas como The Legend of Zelda, Metroid o Super Mario. También han nacido franquicias millonarias como Pokémon y de la que pocas presentaciones hay que hacer a estas fechas. No obstante, y pesar de ser una de las consolas más buscadas por los coleccionistas, Game Boy también es una máquina que no ha pasado por alto para todos aquellos usuarios que disfrutan de las modificaciones.

Hace poco os hablamos de cómo un experto en este campo llevaba nada más y nada menos que el primer Tomb Raider a Game Boy Advance. Ahora, Sebastian Staacks ha ido un paso más allá adaptando nada más y nada menos que Grand Theft Auto V ¡a Game Boy! Sí, la clásica de los años 90. Precisamente él mismo fue quien creó hace no mucho un cartucho WiFi para la misma consola.

Por supuesto, el proyecto tiene truco. No se trata de un desarrollo para la consola de Nintendo y adaptando GTAV al estilo de Game Boy, sino más bien llevar en forma de streaming el sandbox de Rockstar a la portátil. No vamos a negar que aún así tiene un gran mérito, pues a pesar de que el juego funciona a unos mediocres 20fps, el simple hecho de ver ejecutado Grand Theft Auto V en una máquina como Game Boy ya es algo que nunca hubiéramos esperado ver.

Tal y como indica Sebastian a través de su blog, la nueva demo de aquel cartucho WiFi que fabricó hace unas semanas le permite stremear todo lo que se mueva en su PC. Todavía faltan detalles por pulir, en especial los referentes a la interfaz e imagen, a la par que el audio. Como también muestra Sebastian en el vídeo, además de videojuegos el cartucho también permite ejecutar de manera más o menos eficaz plataformas como YouTube e incluso películas.

Si eres un apasionado de la electrónica y la informática del mismo modo que Sebastian, recuerda que en su blog tienes todas las instrucciones y herramientas a utilizar para replicar su proeza o mejorarla, algo a lo que el propio físico alemán también invita.