Récord en Pokémon GO: es imposible capturar tantos Pokémon en un día

Son millones de personas las que todavía siguen disfrutando de Pokémon GO. El juego de Niantic se renueva con nuevo contenido, eventos y Pokémon para ampliar nuestra pokédex. Si bien es cierto que el fenómeno no es el mismo que tuvimos en 2016, nada impide a los jugadores a lanzarse a la captura de nuevas criaturas. Desde aquel año, Pokémon GO ha cambiado mucho, ofreciendo ahora una experiencia mucho más completa y en cierta manera, compleja.

Si pensabas que ya eras uno de los mejores entrenadores Pokémon del mundo gracias a tus viajes alrededor del mundo, mucho antes de la COVID-19, o por tener una pokédex cargada de criaturas, sentimos arruinarte la ilusión. Ese premio se lo lleva Tarotirota. El motivo es bien sencillo, y habla por si sólo: en tan sólo 24 horas ha sido capaz de cazar más de 11.000 Pokémon, con varias decenas de Pokémon Shiny, para más señas.

Los números pueden asustar de primeras, y no os culpamos por ello, pero son totalmente ciertos. Cabe destacar que no se han utilizado trampas de ningún tipo, ni hacks externos para agilizar la captura de Pokémon. Simplemente y llanamente, pura habilidad y saber gestionar el tiempo.

A través de un mensaje en su cuenta personal de Twitter, el jugador ha explicado paso a paso cómo ha ido consiguiendo semejante cantidad de criaturas. Tarotirota utilizó el día de la comunidad dedicado a Fletching como festejo para salir de caza, nunca mejor dicho. Para ello, el jugador recorrió la friolera de 130 km en bicicleta, deteniéndose en más de 500 poképaradas y girando el correspondiente Fotodisco.

Por supuesto, Tarotirota tuvo que armarse de un buen puñado de pokéballs para capturar a los Pokémon. Equipado con nada más y nada menos que 2.900 pokéballs (el límite de objetos de Pokémon GO está en 3000). Pero, ¿cómo se logra almacenar tantos Pokémon en nuestra pokédex si la capacidad está limitada?

Tarotirota no dudó en valerse de los beneficios de Pokémon Home, el banco a modo de app para almacenar las criaturas; y por supuesto el Profesor Willow, también disponible para echarse siempre una mano a dar cabida a esos Pokémon que no podemos conservar en el juego. El truco definitivo para capturar el total de 11.400 criaturas consistió en jugar a Pokémon GO mediante el modo de realidad aumentada, ya que de esta manera se ahorra muchísimo tiempo entre animación y animación. Si echamos cuentas, Tarotirota capturó un Pokémon cada 3 segundos. Ahí es nada.