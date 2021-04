¿Recuerdas Jak & Daxter? Naughty Dog se pronuncia sobre el posible regreso de la franquicia

Entre las muchas sagas que nacieron en PlayStation 2 además de [[LINK:EXTERNO|||https://neox.atresmedia.com/games/temas/ratchet_clank-1|||Ratchet & Clank]] o God of War, una de las más queridas es Jak & Daxter. Una franquicia que mezclaba de forma sobresaliente una gran historia junto a una jugabilidad que nadaba a medio camino entre las plataformas y la acción.

Con el paso de los años, la saga creada por Naughty Dog ha ido cayendo en el olvido en favor de otras nacidas en la compañía como Uncharted o The Last of Us. Los fans de la marca no pierden la esperanza de ver algún día el regreso de esta marca, un futuro sobre el que el propio Evan Wells y copresidente de Naughty Dog se ha pronunciado en el podcast Game Maker's Notebook.

Jak and Daxter | ArtStation

Desde el podcast, Wells destaca que en Naughty Dog siguen teniendo un gran cariño a la saga Jak & Daxter, pero el futuro de la marca no pasa ahora mismo por los planes del estudio. 'Lamento romper las ilusiones, pero no tenemos un nuevo Jak & Daxter en desarrollo por ahora', en relación a la gran solicitud por parte de los fans en redes sociales y foros para el regreso de la saga.

Si bien Naughty Dog parece no estar dispuesta a devolver a los personajes a la vida, al menos por ahora, Wells destacó el gran trabajo que están realizando otros estudios por retomar franquicias icónicas de la época de PS2. Un ejemplo de ello es Insomniac Games, autores de Spiderman para PS4, pero también con Ratchet. 'Me hace desear que tuviéramos un juego así en desarrollo, porque todavía hay mucho amor por Jak y Daxter en el estudio'; añadía.