Regresa el Team GO Rocket a Pokémon GO: Todos los detalles que necesitas saber

La semana pasada dio comienzo uno de los eventos más importantes para los jugadores de Pokémon GO. Todo con una propuesta en la que no solo se introducían nuevos Pokémon, sino formas de retar a los jugadores. Sin embargo, esta misma madrugada el evento ha llegado a un nuevo nivel al incluirse al Team Go Rocket. Una presencia que encontramos tanto en las Poképaradas como en globos.

Por supuesto, estos no vienen solos, sino que incluyen el estreno de nuevos Pokémon oscuros entre muchas otras novedades. Con intención de que no te pierdas nada, vamos a compartir contigo todos los detalles de este evento que, sin duda, más disfrutarán los jugadores de esta espectacular propuesta para móviles. Eso sí, prepara bien a tu equipo puesto que este curioso Team Rocket no estará para siempre, sino que únicamente tendremos sus combates hasta el 30 de enero.

Bonus disponibles durante el evento

Uno de los puntos fuertes de los eventos de Pokémon GO es como se mantiene la presencia de bonus que hacen la propuesta mucho más entretenida. En este caso contamos con la llegada del Team Go Rocket, quien aparecerá con mucha más frecuencia en lo que respecta a las Poképaradas e incluso en los globos.

Por otra parte, también se ha aclarado la posibilidad de usar una MT de ataque cargado. Gracias a esto, podemos conseguir que los Pokémon oscuros olviden el ataque cargado Frustración, lo que en muchas ocasiones puede traer serios problemas en los combates contra estos.

Nuevos Pokémon oscuros par capturar en Pokémon GO

Uno de los principales atractivos para este evento es la llegada de nuevos Pokémon oscuros que podemos capturar. Estos formarán parte de los equipos del Team Go Rocket que podremos liberar y que sin duda cuentan con un gran poder para los jugadores. Estos son todos los nuevos que puedes conseguir:

Chikorita oscuro

Cyndaquil oscuro

Hippopotas oscuro

Totodile oscuro

Voltorb oscuro

Whismur oscuro

Por supuesto, son muchas más las novedades que encontraréis dentro del juego, por lo que os recomendamos no perderos este gran evento donde cualquier cosa puede suceder. Solo aquellos que cuenten con el poder suficiente para no caer ante el poder del Team Go Rocket. Todo en una obra que, por supuesto, se puede encontrar en iOS y Android.