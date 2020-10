Resumen Diario Top Gamers Academy: Primeras clases, visita de Fargan, Mangel y Ampeter y mucho más

El primer día en la Academia ha sido toda una sorpresa para los aspirantes. Acostumbrándose a su nueva vida para las próximas 9 semanas, los jugadores no solo tienen que acostumbrarse a su nuevo horario de clases y tareas, sino que incluso han contado con las visitas de sus Team Managers. Por ello, llega el momento de repasar cómo ha sido este primer día para los aspirantes a convertirse en el mejor gamer de Top Gamers Academy.

Primeras horas en la Academia

El despertar y un buen desayuno ha sido la primera acogida para los aspirantes. Por supuesto, con una Academia en la que la emoción se ha dejado ver desde un primer momento. Hemos sido testigos de la formación de grandes amistades e incluso algunas charlas importantes. Aunque nada mejor que una primera clase de Fortnite de la mano del experto.

Su primera clase de Fortnite llegaba en forma de introducción. Suja no ha dudado a la hora de avisar de que no estén tan tranquilos puesto que él acudirá a la Academia para ver cómo avanzan e incluso dar alguna clase extra en la que, aunque no quiere adelantar, está seguro de que puede llegar a “invitarles” a castear. Todo eso acompañado de sus dos horas a la semana para dar clases de Fortnite.

Pero, ¿y las trampas son bienvenidas? Si tenías dudas sobre cómo podrá ser de estricto Suja con sus alumnos, ya ha dejado claro que no va a permitir que haya trampas en clase ni, mucho menos, a la hora de competir. Confía en que sus alumnos se mantendrán atentos a mirar en su propia pantalla, aún cuando no duda en tener algún que otro remedio para evitar tentaciones.

Tiempo para una visita sorpresa

A pesar de que, en las próximas semanas, a las 15 horas tendrá lugar el streaming de algunos aspirantes, al ser su primer día contaban con la visita por sorpresa de Fargan. Este no dudaba a la hora de transmitirles muy buenos consejos, como el hecho de no hacer caso a los malos comentarios, sino centrarse en el apoyo de aquellos que creen en ellos. Un mensaje muy importante para estos jugadores que desean convertirse en los mejores.

Su segunda clase y la presentación de nuevos componentes

La vida en la Academia cuenta con constantes emociones. No solo tienen tiempo para relajarse, sino que también deben acudir a clase. Tras contar con una pequeña introducción a lo que verán en sus clases de Fortnite, llegaba el momento de ver un poco más a fondo la clase de Gran Turismo con Lucas Ordóñez y la presentación del volante G923.

Aunque este primer encuentro con los aspirantes ha servido de introducción y presentación, Lucas no ha dudado en mostrarles la correcta posición a la hora de agarrar el volante, la mejor forma de conducir en estilo manual e incluso animarles a probar el juego y perder ese miedo del jugador principiante.

El encuentro con los Team Managers

La llegada de Fargan a la Academia pudo ser toda una sorpresa, pero todos esperaban con ganas la llegada de los Team Managers, Mangel y Ampeter. Este encuentro no solo se producía para intercambiar algunas bromas, como la llegada a una casa en miniatura que acabará por provocar algún que otro “chichón” en la cabeza de Mangel, sino que también ha servido a estos para dar unas pautas a los aspirantes.

Con una reunión en la saga, Mangel ha dado una guía a los aspirantes del Team Rubius, al igual que Fargan ha marcado los pasos al Team Willyrex y Ampeter no ha dudado a la hora de mostrar su apoyo al Team Grefg. Cada uno ha buscado la estrategia para su equipo, aclarando donde se encuentran sus fortalezas y debilidades a la hora de enfrentarse al resto.

Los aspirantes no han dudado a la hora de señalar cuáles son sus inquietudes a la hora de compartir, dónde creen situarse en el ranking de jugadores e incluso dónde sienten que se sitúa el equipo en este momento. Y es que, a pesar de que se trata de un primer encuentro y un primer día, tienen claro que la competición ya ha comenzado.

Tercera clase con Clash Royale

Siendo tres juegos clave en la Academia, llegaba el momento de disfrutar de la primera clase de Clash Royale de la mano de Carlota Solís. Una vez más la profesora no dudaba a la hora de preguntarles cómo se ven e incluso solventar dudas sobre los jugadores que todavía se inician en este título y aquellos que ya llevan un tiempo disfrutando del juego para móviles.

Conocemos a algunos de los expertos, como Oliv Liv y Zeepos, pero Carlota está dispuesta a llevar a todos los aspirantes a los mejores puestos. Asegura que en sus clases buscará que aprendan, que disfruten del juego y lleguen a preparar su propia estrategia para que jugar suponga todo un reto. Eso sí, desde la diversión.

La llamada de Willyrex

Con un primer día en la Academia, no solo los Team Managers han hecho acto de presencia, sino que uno de los Team Owners ha llamado para charlar con los aspirantes y demostrarles que ha estado atento. Willyrex compartía sus sensaciones positivas con los aspirantes tras ver su paso por la Academia en este primer día e incluso les mencionaba la buena acogida por parte del público.

Eso sí, los concursantes no dudaban a la hora de compartir con Willyrex sus ganas de competir, de disfrutar de esa tensión a la hora de mejorar puestos en el ranking. Y es que todos coinciden en un mismo objetivo: están decididos y preparados para llegar a lo más alto, mejorando para ello en cada uno de sus puntos débiles.

El momento de la verdad: primeros streamings

Para finalizar la noche y con la gran emoción de ese primer día, los concursantes iniciaban sus primeros streamings. Tras elegir los horarios para la semana e incluso marcando puestos fijos para que sus seguidores puedan estar atentos a cada nueva emisión, Zunk, Perry Macqueen y Chuca han sido los primeros en compartir sus aventuras dentro de la Academia.