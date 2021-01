Se anunció en 2012, pero Cyberpunk 2077 no empezó su desarrollo hasta cuatro años después

Las versiones de Cyberpunk 2077 para consolas de pasada generación han tenido un lanzamiento de lo más desafortunado. El estreno del ambicioso proyecto el pasado mes de noviembre se vio empañado por un gran número de errores que lo llevaron a duras críticas por parte de los medios especializados y la comunidad.

El estudio polaco sigue todavía a día de hoy trabajando en actualizaciones que esperan dar solución a los notables problemas técnicos. De hecho, se esperaba que a lo largo de este 2021 se estrenaran diversos DLC, pero CD Projekt RED terminó tomando la decisión de retrasar un poco más el lanzamiento de dichas expansiones para centrarse en arreglar el juego.

El cofundador del estudio, Marcin Iwisski, hizo una intervención pública esta misma semana donde habló sobre los distintos problemas que han tenido en el desarrollo, así como asumir toda la responsabilidad y pidiendo a los seguidores de Cyberpunk 2077 que no culparan al equipo por la serie de decisiones tomadas.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Ha sido a través de Bloomberg, un medio especializado en la industria, donde señalan que todos estos problemas son el resultado de una mala gestión y la mala toma de decisiones a la hora de estrenar un juego que todavía no estaba listo. Según apuntan, “aunque Cyberpunk 2077 fue anunciado en 2012, la compañía todavía se centró principalmente en su último título (The Witcher 3) y el desarrollo no comenzó hasta finales de 2016”.

Además de todo ello, también indican después de varias entrevistas con el equipo que durante el E3 de junio de 2016, CD Projekt RED anunció la fecha de lanzamiento para el 16 de abril de 2020, y que “algunos miembros del equipo solo se rascaban la cabeza preguntándose cómo iban a ser capaces de terminar el juego para esa fecha”.