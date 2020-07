Sea of Thieves estrena su esperada actualización gratuita Ashen Winds

A pesar de que se retrasó una semana, los jugadores no pueden evitar seguir disfrutando de las grandes novedades presentes en Sea of Thieves. El título nos ofrece largas horas de diversión dentro de las aventuras marinas, pero eso no impide que Rare siga aumentando su propuesta con nuevas actualizaciones gratuitas en las que los peligros no dejan de acechar.

En esta ocasión la nueva actualización se presenta como Ashen Winds, siendo su temática principal la de la presentación de los generales de Flameheart. Pero no solo eso, sino que también se cuenta con la llegada de cuatro nuevos jefes que son conocidos como Ashen Lords, a quienes los jugadores tienen que vencer para poder conseguir valiosas recompensas.

Sea of Thieves | Rare

Por otra parte y como se anticipó en las anteriores semanas, ganar esta gran batalla nos supondrá la posibilidad de conseguir un nuevo tipo de cráneo que puede ser llevado de inmediato para poder obtener oro. Aunque también puede ser utilizado como un lanzallamas contra todos los adversarios. Por supuesto, sin olvidarnos de los nuevos añadidos con accesorios cosméticos.

Os recordamos que Sea of Thieves está disponible en PC y Xbox One. Se trata de una de las propuestas más interesantes para los jugadores donde se puede disfrutar de aventuras piratas combatiendo contra todo tipo de rivales y superando todo tipo de adversidades. Una oportunidad perfecta para alzarse con la victoria.