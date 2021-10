La serie de The Last of Us muestra a Pedro Pascal como Joel y sus entornos en nuevas imágenes

El mundo de los videojuegos luce de maravilla en televisión y cine. Esto nos lo ha demostrado el paso de los años donde todo tipo de licencias han acabado por dar el salto, con opciones como Pokémon e incluso Sonic. Sin embargo, hay veces que estas licencias optan por un enfoque más real, como fue con The Witcher y muy pronto con The Last of Us, la gran producción de HBO y PlayStation Productions.

Si bien durante el The Last of Us Day pudimos ver una primera imagen promocional, poco a poco van llegando a nosotros nuevas escenas. Hace poco se filtraron algunas imágenes de su entorno y ahora llega el momento de seguir completando un poco más esta escena con nuevas imágenes de sus entornos y algo que emociona un poco más a los fans: la aparición de Pedro Pascal como Joel.

Por el momento son muchos los detalles que quedan por ver de manera oficial, aunque todos los fans de la obra de Naughty Dog sabrán que la historia parte de Joel, un contrabandista que ha sido contratado para escoltar a Ellie fuera de la zona de cuarentena y, de ese modo, poder llegar hasta un grupo de la resistencia que se hacen llamar Luciérnagas.

Por supuesto, a lo largo de esta aventura se ve la amistad que surge entre ambos y como juntos van superando los distintos peligros que van sucediendo. Pero, ¿cuándo podremos ver esta misma trama en pantalla? Por el momento no hay una fecha exacta para esta publicación. Lo que sí sabemos es que ya se encuentra en proceso de grabación y que, por todos los detalles mostrados en los entornos, la compañía quiere darlo todo con esta serie y mantener alta la calidad mostrada en los juegos.