La serie de The Last of Us muestra nuevas imágenes de su rodaje

Muchos fans de The Last of Us están esperando su estreno con ganas y no es de extrañar. Después de todo, tenemos una propuesta de manos del propio creador del juego que se estrenará como serie. Ese, a pesar de poder parecer un detalle pequeño, es realmente importante puesto que nos garantiza que serán cuidados todos y cada uno de los detalles para dar vida a un proyecto apasionante.

Si bien hasta la fecha solo hemos tenido una imagen oficial, poco a poco nuevas fotos y vídeos sacados del set de rodaje nos han permitido ver un poco más a fondo la propuesta. Y esta vez lo mejor es que las imágenes están protagonizadas por interesantes dosis de acción. Esto se debe a que están protagonizadas por Joel, Ellie y Tess en un escenario rodeado por infestados.

Lo que muchos jugadores verán en estas imágenes es que hay presente cordyceps, un hongo que asola al mundo de este videojuego. Es peligroso puesto que es capaz de parasitar a personas, convirtiéndolas en infestados. Pero no solo eso, sino que se extiende por paredes, suelos e incluso techo. Y esto es precisamente lo que podemos ver en las nuevas imágenes.

Lamentablemente por el momento tendremos que esperar un poco más para poder ver a fondo lo que esta propuesta tiene guardado para nosotros. Sin embargo, sí tenemos claro que es realmente emocionante puesto que garantiza que la obra de Naughty Dog nos ofrezca detalles que podremos reconocer perfectamente de los videojuegos. Por ello, tendremos que ser pacientes hasta el momento en que podamos disfrutar de esta propuesta en casa.