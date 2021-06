Los Sims 4: Consejos y trucos que todo jugador debe conocer antes de empezar a jugar

Los Sims 4 llevan muchos años con nosotros. De hecho, la saga del simulador social nos ha ofrecido largas horas de diversión y experiencias. Por ello, es posible que muchos jugadores vivan esta experiencia de forma única, a pesar de que la tendencia más común sea la de optar por una vida a lo grande para evitar tener que trabajar demasiado en los personajes. Más bien pensando en lo que muchos desearíamos poder vivir.

Sin embargo, si quieres tomarte en serio tu partida y disfrutar de las mejores sensaciones, este es el momento ideal. Para ello, vamos a mostrarte algunos trucos y consejos que debes tener en cuenta si quieres disfrutar de la mejor experiencia posible dentro del juego. Algo así como una guía para principiantes para Los Sims 4, a pesar de que ya hayas podido jugar con anterioridad a la obra. Además, se trata de una buena forma de ir preparándonos para la llegada de Los Sims 5.

Los Sims 4 | Electronic Arts

Tómate tu tiempo con la personalización

Uno de los mejores puntos que tiene este título es precisamente que nos brinda la oportunidad de personalizar todos los aspectos que queramos de nuestros personajes. Cara, ojos y rasgos detallados de su cuerpo antes de pasar a la vestimenta. No tengas miedo y tómate tu tiempo con esto pues debes recordar que más adelante será un personaje que tendrás que mirar durante largas horas.

Elige bien su personalidad

Uno de los aspectos más importantes y en el que no todo el mundo se toma mucho tiempo es la personalidad. Si bien esta puede venir dada por el test, debes tener mucho cuidado a la hora de diseñar a tu personaje. Después de todo, estamos seguros de que no quieres soportar a un personaje que no te cae bien o que no quiere cumplir con tus deseos. Incluso que no es capaz de llevarse bien con otros personajes. Por ello, estudia bien sus rasgos.

Selecciona cuidadosamente la primera casa

Si vas a jugar bien a Los Sims 4, no hay trucos que valgan. No puedes lanzarte a pensar en las casas lujosas, sino que debes optar por algo pequeño o incluso elegir un terreno en el que construir tu hogar. Cómo vayas a afrontar este reto es cosa tuya, pero recuerda ser cuidadoso a la hora de elegir ya que estamos seguros de que no quieres acabar en la bancarrota nada más empezar.

Busca un trabajo adecuado a tu personaje

Otro aspecto importante es que, una vez comiences la partida, si tu personaje no tiene ya un trabajo elegido, debes pensar cuál puede ser la mejor opción para él o ella. Aquí tendrás una serie de propuestas y aunque hay opciones con las que puedes ganar mucho dinero, debes pensar si es la más adecuada para tu personaje. Después de todo, no vas a buscar un trabajo relacionado con el deporte para un vago. Elige muy bien lo que realmente quieres para tu personaje.

Descubre los secretos del lugar

Debes saber que no importa el vecindario en el que metas a tu personaje, este siempre tendrá una serie de secretos y misterios por descubrir. Eso sí, estos solo pueden desbloquearse siguiendo una serie de acciones exactas. En muchas ocasiones incluso con preguntas que ir respondiendo al puro estilo de “escribe tu propia aventura”.

Los Sims 4 | Electronic Arts

No trates de abarcar mucho en poco tiempo

Para tu Sim no hay nada peor que el hecho de que trates de hacer que avance muy rápido en el trabajo en poco tiempo. Debes tomarlo con calma, buscar un equilibrio entre el éxito y la vida normal. Después de todo, tu personaje puede llegar a estresarse y odiar su empleo. Por ello, debes ser muy cuidadoso a la hora de ir haciéndole avanzar. Una cosa es querer los lujos y otra explotar a nuestro Sim.

Evita la tentación de matarlo

Si bien este puede ser uno de los puntos más claros, es obvio que debes evitar torturar a tu Sim. Después de todo, si quieres disfrutar de la partida, acabar con la vida de este no te servirá de mucho. Por ello, antes de dar final a su historia, tómalo con calma y disfruta de la partida. Te garantizamos que el juego tiene mucho por ofrecer.

Permite que conozca a otros Sims

Si bien ya puedes tener una familia definida y puedes querer que tenga relación con estos, lo mejor es que vaya conociendo a más personas. Como en la vida real, tu personaje también agradecerá tener algún conocido fuera de la casa, lo que puede dar mayor vida a la partida al tener salidas para cumpleaños o, incluso, opciones de visitas inesperadas que pueden dar paso a una serie de anécdotas curiosas.

Disfruta del juego a tu gusto

Este es el punto más importante. Si bien jugar a los Sims requiere de paciencia y puede no ser todo regalado, sino que incluso puede ser complejo tener la vida tal y como la quieres, lo importante es que disfrutes del juego como quieras. Usar trucos no tiene nada de malo y, realmente, puede abrirte nuevas puertas a la experiencia. Lo importante con el juego es que lo vayas disfrutando a tu manera y si el éxito con exceso de dinero viene dado, entonces que tus Sims disfruten de los mejores lujos.