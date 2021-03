Las 10 formas de morir en Los Sims más penosas: ¿te ha sucedido?

Los Sims es una de las sagas que todo el mundo ha jugado, al menos una vez en la vida. La propuesta es tan simple como atractiva. Crea tu personaje y a partir de comienza una nueva virtual. Elige el barrio, decora tu casa, haz amigos, encuentra un trabajo, viaja por el mundo y un largo etcétera de actividades que, como ya estaréis imaginando, los tendrán atrapados sin remedio durante horas.

Como simulador que es, en Los Sims deberemos de vigilar de cerca ciertos apartados como la higiene de nuestro personaje, su apetito, si es o no feliz e incluso su entorno. En Los Sims no estamos exentos de cierto tipo de peligros que pueden llevarnos a la muerte. Y no hablamos de factores como la vejez o la enfermedad, sino más bien de otros mucho más ridículos.

Los Sims 4: Vida Ecológica | Electronic Arts

¿Sabías que en Los Sims puedes morir por acoso espectral o incluso por vergüenza? El juego de Maxis no tiene ningún reparo en mandarnos al otro barrio si no tenemos cuidado de nuestro personaje, independientemente de la causa o factor que pueda desencadenarlo. Las opciones son muchísimas, por lo que deberemos de andarnos con mucho ojo. En el siguiente listado hemos enumerado las que a nuestro juicio son las muertes más ridículas del videojuego.

Los Sims 4, última entrega de la marca, sigue vigente a día de hoy. Un juego que a pesar del tiempo transcurrido desde su estreno nos deja casi de forma anual una nueva expansión. Aunque el goteo de contenido no está nada mal, no son pocos los jugadores que piden un nuevo juego de Los Sims. Maxis y EA no han confirmado por ahora ese hipotético Los Sims 5, pero diversos rumores adelantan la posibilidad de un título online con amplísimas opciones de personalización y jugables para el jugador.